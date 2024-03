Pogačar ovládol Strade Bianche, vyhral po 80 km dlhom sóle

18. ročník Strade Bianche (215 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 5:19:45 h,

2. Toms Skujinš (Lot./Lidl-Trek) +2:44 min,

3. Maxim van Gils (Belg./Lotto Dstny) +2:47,

4. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) +3:50,

5. Matej Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious) +4:26,

6. Benoit Cosnefroy (Fr./AG2R La Mondiale) +4:39,

7. Davide Formolo (Tal./Movistar) +4:41,

8. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +4:48,

9. Filippo Zana (Tal./Jayco AlUla) +4:49,

10. Christophe Laporte (Fr./Visma) +5:17

Siena 2. marca (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral sobotňajšie preteky Strade Bianche (215 km). Jazdec stajne SAE Team Emirates triumfoval po 81 km dlhom sóle a do cieľa prišiel s obrovským náskokom 2:44 minúty pred druhým Toms Skujišom (Lidl-Trek) z Lotyšska. Tretí skončil Belgičan Maxim van Gils (Lotto Dstny).Po viacerých útokoch v úvode sa na čelo dostala štvorica Lawson Craddock, Mark Donovan, Dion Smith a Anders Halland Johannessen. Po 40 km mali náskok dve a pol minúty, no balík ich ďalej nepustil najmä vďaka práci tímu SAE Team Emirates, ktorý kontroloval situáciu pre svojho lídra Pogačara. Vysoké tempo poriadne preriedilo pelotón, v ktorom zostalo asi iba 35 cyklistov. Sto km pred cieľom sa pokúsili o únik Quinn Simmons a Magnus Cort, ale balík ich nepustil. Americký pretekár to skúsil znovu o chvíľu neskôr, no opäť neúspešne. Pogačar pred pretekmi povedal, že chce zaútočiť na stúpaní Monte Sante Marie (1 km, 10,3%) a presne to aj urobil. Na jeho atak 81 km pred cieľom nedokázal nik dostatočne rýchlo zareagovať a slovinský pretekár mal za krátko k dobru 30 sekúnd, o ďalších 10 km už minútu pred Maximom van Gilom a vyše minútu a pol pred pelotónom. Jeho náskok narastal a narastal, prenasledovatelia to postupne vzdali a 40 km pred páskou išiel už tri a pol minúty pred nimi. Dvojnásobný víťaz Tour de France si tak prišiel po druhý triumf na toskánskej klasike. Strade Bianche vyhral aj v roku 2022. Celkovo to bolo už jeho 64. víťazstvo v kariére. V súboji o druhé miesto vyhral Skujiš, ktorý sa van Gilsovi vzdialil v záverečnom stúpaní v Siene.Pogačar triumfoval vo svojom prvom štarte v prebiehajúcej sezóne, vlani išiel naposledy monument Okolo Lombardska a aj tam zvíťazil po sóle, ktoré odštartoval 31 km pred cieľom. "Preteky boli od začiatku veľmi rýchle a pelotón sa dosť preriedil. Myslím, že to nikto nečakal. V prvej polovici som sa cítil naozaj veľmi dobre a tím odviedol skvelú prácu. Keď začalo silno pršať, myslel som na to, že pôjdem sólo. Na Monte Sante Marie boli ťažké podmienky, zostalo len okolo 25 pretekárov, bolo blato a sotva som videl. Vtedy som sa rozhodol zaútočiť, i keď som vedel, že je ešte ďaleko do konca. No vedel som aj to, že ak si vytvorím medzeru, pôjdem až do cieľa. Prvé preteky v sezóne sú ťažké najmä mentálne. Nikdy neviete, či je forma dosť dobrá. No tento rok som mal naozaj dobrú zimnú prípravu," povedal víťaz.