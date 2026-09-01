< sekcia Šport
Pogačar podstúpil v Barcelone úspešnú operáciu kľúčnej kosti
Dobu rekonvalescencie však nezverejnil.
Autor TASR
Madrid 1. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v pondelok podstúpil v Barcelone operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Podľa jeho tímu SAE bola úspešná, dobu rekonvalescencie však nezverejnil.
Dvadsaťsedemročný Pogačar spadol v sobotu počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Práve jeho monitorovanie spôsobilo pozdržanie operácie. „Našťastie, nie sú tam žiadne neurologické následky a Tadej dostal zelenú pre operáciu kľúčnej kosti. Procedúra dopadla dobre, v nemocnici zostane na pozorovaní niekoľko dní a následne sa presunie domov, kde bude pokračovať v rehabilitácii pod dohľadom lekárskeho tímu,“ zverejnila stajňa SAE podľa AFP.
Päťnásobný víťaz Tour de France bol suverénnym lídrom Vuelty, v hodnotení viedol o 3:50 min pred súpermi, keď prišiel pád a odstúpenie z pretekov. Nepodarí sa mu tak tento rok skompletizovať zbierku triumfov na všetkých grandtourových podujatiach a nepravdepodobný je aj jeho štart na majstrovstvách sveta, na ktorých mal obhajovať prvenstvo v cestných pretekoch.
Dvadsaťsedemročný Pogačar spadol v sobotu počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Práve jeho monitorovanie spôsobilo pozdržanie operácie. „Našťastie, nie sú tam žiadne neurologické následky a Tadej dostal zelenú pre operáciu kľúčnej kosti. Procedúra dopadla dobre, v nemocnici zostane na pozorovaní niekoľko dní a následne sa presunie domov, kde bude pokračovať v rehabilitácii pod dohľadom lekárskeho tímu,“ zverejnila stajňa SAE podľa AFP.
Päťnásobný víťaz Tour de France bol suverénnym lídrom Vuelty, v hodnotení viedol o 3:50 min pred súpermi, keď prišiel pád a odstúpenie z pretekov. Nepodarí sa mu tak tento rok skompletizovať zbierku triumfov na všetkých grandtourových podujatiach a nepravdepodobný je aj jeho štart na majstrovstvách sveta, na ktorých mal obhajovať prvenstvo v cestných pretekoch.