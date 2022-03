Pogačar predviedol sólový únik a ovládol klasiku Strade Bianche

1. Tadej Pogačar (Slov./UAE-Team Emirates) 4:47:49 h, 2. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +37 s, 3. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) +46, 4. Attila Valter (Maď./Groupama-FDJ) +1:07 min., 5. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) +1:09, 6. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ekv./Ineos Grenadiers), 7. Quinn Simmons (USA/Trek-Segafredo) +1:21, 8. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) +1:25, 9. Simone Petilli (Tal./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) +1:35, 10. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol./Bora-Hansgrohe) +1:53.

Siena 5. marca (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE-Team Emirates suverénne zvíťazil v sobotnej klasike Strade Bianche v Taliansku. Na štrkových cestách v Toskánsku predviedol dlhý sólový únik a po 184 kilometroch finišoval v Siene s náskokom 37 sekúnd pred Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar). Tretí skončil Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) s odstupom 46 s.Dvadsaťtriročný dvojnásobný šampión Tour de France (2020, 2021) sa odpútal 50 kilometrov pred cieľom a svoj únik doviedol do úspešného konca. Dosiahol ďalší významný triumf v kariére. "Je to úžasné víťazstvo, som z neho nesmierne šťastný. Rozhodol som sa zaútočiť v stúpaní na Sante Marie a nikto ma nenasledoval, v závere som bol sám. Musel som byť stopercentne odhodlaný, neustále som sa obzeral za seba. Pýtal som sa, kde sú všetci? Bolo to naozaj dramatické, strácal som energiu, ale vydržal som až do konca," povedal Pogačar pre portál cyclingnews.com.