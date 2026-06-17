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Streda 17. jún 2026Meniny má Adolf
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Pogačar s prehľadom vyhral prvú etapu Okolo Švajčiarska

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Tadej Pogačar zo Slovinska, ktorý obsadil prvé miesto, oslavuje po prekročení cieľovej čiary počas prvej etapy so štartom a cieľom v Sondriu v Taliansku, na 89. ročníku cyklistických pretekov Tour de Suisse v rámci seriálu UCI World Tour, v stredu 17. júna 2026. Foto: TASR/AP

Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba päť dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát. Skrátený program však prilákal viaceré veľké mená.

Autor TASR
Sondrio 17. júna (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape Okolo Švajčiarska po dlhom sólovom úniku. Jazdec tímu SAE Emirates zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal desiate víťazstvo v sezóne.

Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba päť dní, čo je na preteky World Tour nezvyčajne krátky formát. Skrátený program však prilákal viaceré veľké mená. Okrem Pogačara sa na štart postavili aj Mathieu van der Poel, Primož Roglič, Lenny Martinez, Romain Gregoire či Matthew Brennan.

Za Pogačarom sa vytvorila silná skupina prenasledovateľov, v ktorej boli okrem iných Roglič, Richard Carapaz, Mikel Landa, Wilco Kelderman či Pogačarovi tímoví kolegovia Jhonatan Narvaez, Felix Grossschartner a Brandon McNulty. Napriek početnej prevahe však skupina nedokázala znížiť manko. Pogačar prišiel do cieľa s náskokom 2:13 minúty pred Carapazom, tretí finišoval Andrea Bagioli s mankom 2:28 minúty. Už po prvej etape si tak Slovinec vytvoril výrazné vedenie v celkovom poradí.
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