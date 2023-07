Pogačar sa dotiahol na Vingegaarda. Je to víťazstvo, hovorí

Grand Colombier 14. júla (TASR) - Piatková bitka v súboji o žltý dres na Tour de France vyznela pre Tadeja Pogačara. Slovinský cyklista si odložil svoj útok až na záver stúpania na Grand Colombier, ale vyplatil sa. Po silnom nástupe dokázal opäť znížiť stratu na svojho najväčšieho rivala a deväťsekundový rozdiel sľubuje v ďalších dňoch napäté súboje s Jonasom Vingegaardom v Alpách.



Víťaz z rokov 2020 a 2021 pôvodne mieril za etapovým triumfom a jeho SAE Team Emirates od začiatku až do konca kontroloval pelotón. Keď však odišla veľká skupina a udržala si trojminútový náskok pred pelotónom aj pod záverečným stúpaním, zameral sa na to, aby opäť stiahol z manka na obhajcu víťazstva. Obaja rivali šli bok po boku a keď už sa zdalo, že k súboju o žltý dres nepríde, vtedy sa Slovinec rozhodol zaútočiť.



Do cieľa zostávalo už len niečo vyše štyristo metrov, no od Vingegaarda sa predsa len odpútal. Nakoniec získal štyri sekundy a ďalšie štyri vďaka bonusu za tretie miesto. Na druhého Maxima van Gilsa (Lotto Dstny) stratil tri sekundy, na víťaza Michala Kwiatkowského (Ineos) 50. Síce nevyšiel útok na etapový triumf, no svoj výsledok piatkového súboja aj tak označil za víťazstvo.



"Klobúk dolu pred únikom, že to dotiahol až do cieľa, Michal Kwiatkowski bol dnes veľmi silný. Čo sa týka nás, bol to úspešný deň a stiahli sme niekoľko sekúnd. Tour je ešte dlhá a sme v dobrej pozícii. Ideme deň za dňom a chceme hľadať presne takéto príležitosti, aby sme niečo stiahli. Bol to naozaj dobrý tímový výkon. Aj keď sme nezískali etapu, stále je to víťazstvo v boji o žltý dres," uviedol pre oficiálnu webstránku TdF Pogačar.



Vingegaard mal po 5. etape do Larunsu k dobru 53 sekúnd, Pogačar v nasledujúcej stiahol manko na 25, v 9. etape na 17 a teraz už len na deväť sekúnd. V nasledujúcich etapách v Alpách sa tak môže meniť majiteľ žltého dresu. "Po dnešku sa vôbec necítim frustrovaný. Náš plán bol nechať vyhrať niekoho z úniku a to sa aj stalo. Dnešná etapa len so záverečným stúpaním mi veľmi nevyhovovala, takže som rád, že som limitoval straty a udržal si žltý dres. Netrápim sa. Ak vyhrám, vyhrám, ak nie, aj tak odovzdám všetko. S mojou súčasnou formou som spokojný," komentoval Vingegaard piatkový dojazd.



Tour pokračuje cez víkend ďalšími dvoma horskými etapami v Alpách. V sobotu je na programe 151,8 km dlhá trasa z Annemasse do Morzine les Portes du Soleil s piatimi stúpaniami. Najťažšie príde na rad na záver asi 25 km pred cieľom, kopec Col de Joux Plane je dlhý 11,7 km s priemerným sklonom 8,5%. Druhý týždeň zakončí 179 km dlhá etapa z Les Gets les Portes du Soleil, ktorá prinesie taktiež päť stúpaní vrátane záverečného do cieľa na Saint-Gervais Mont-Blanc (7,7 km, 7,0%).