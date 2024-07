Pogačar sa nezúčastní na pretekoch v Paríži

Paríž 22. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa nezúčastní na OH v Paríži. Dvadsaťpäťročný jazdec tímu SAE Team Emirates si chce po čerstvom víťazstve na pretekoch Tour de France dopriať čas na oddych, oznámil v pondelok Slovinský olympijský výbor (OKS).



Pogačar, ktorý na Tour skompletizoval víťazný hetrik, mal na olympiáde obhajovať bronz v cestných pretekoch. Podľa agentúry AFP ho má nahradiť tímový kolega zo SAE Domen Novak. Do Paríža pravdepodobne neodcestuje ani ich krajan a obhajca zlata v časovke Primož Roglič, ktorý na tohtoročnej Tour utrpel zranenie po páde v dvanástej etape. Slovinsko budú na OH reprezentovať aj Jan Tratnik, Luka Mezgec a Matej Mohorič.