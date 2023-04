Pogačar sa po operácii vráti do súťažného kolotoča o šesť týždňov

Ľubľana 25. apríla (TASR) - Dvojnásobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča približne o šesť týždňov. Slovinský cyklista si zlomil ruku po páde na víkendových pretekoch Liege-Bastogne-Liege.



O Pogačarovom zdravotnom stave informoval jeho tím UAE Emirates. "Vzhľadom na povahu zranenia potrebuje približne šesť týždňov na zotavenie. V najbližších dňoch začne s okamžitou rehabilitáciou a tréningom na trenažéri," uviedol šéflekár tímu Adrian Rotunno.



Pogačar spadol počas nedeľných pretekov a v ten istý deň sa podrobil operácii. Podľa Rotunna mu museli do ruky vložiť malú skrutku na vyrovnanie úlomkov kostí. Tohtoročná Tour de France odštartuje 1. júla.