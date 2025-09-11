Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pogačar sa pred MS v Rwande predstaví na pretekoch v Kanade

Autor TASR
Quebec 11. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa pred MS v Rwande predstaví na pretekoch v Kanade. V piatok ho čaká Grand Prix de Quebec, v nedeľu sa postaví na štart Grand Prix de Montreal. Po štvrtom triumfe na Tour de France si dožičil 47-dňovú súťažnú pauzu a vynechal Vueltu.

„V Kanade absolvujem prvé preteky od skončenia Tour. Uvidíme, ako na tom budú moje nohy. Vždy je náročné udržať si dobrú formu počas celej sezóny. Som však namotivovaný a v zostávajúcich šiestich pretekoch chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky," citovala Pogačara agentúra AFP.

V Rwande bude obhajovať titul majstra sveta v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom. Predstaví sa aj v časovke, kde chce konkurovať Belgičanovi Remcovi Evenepoelovi. „Dúfam, že na šampionát prídem kvalitne pripravený. Uspieť v Rwanda je moja priorita v záverečnej časti sezóny," zdôraznil 26-ročný Slovinec.
