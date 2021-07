Pogačar sa teší na záverečný týždeň Tour de France

Andorra la Vella 12. júla (TASR) - Obhajca víťazstva a súčasný líder Tadej Pogačar chce v záverečnom týždni Tour de France poriadne otestovať svoje limity a bude sa pokúšať získať čas na svojich súperov všade, kde to bude možné.



Dvadsaťdvaročný slovinský cyklista si na rozdiel od súperov počas druhého voľného dňa doprial jazdu "po krásnej Andorre, aby si vyčistil hlavu". Jazdec tímu UAE-Team Emirates vstúpi do záverečných šiestich etáp ako líder celkového poradia s veľkým náskokom vyše päť minút pred svojimi troma najbližšími rivalmi Rigobertom Uránom (EF Education-Nippo), Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) a Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers).



Hoci vyzeral čerstvo a plný síl, na tlačovej konferencii uviedol, že zdanie klame. "Som unavený, spálený od slnka a nespal som príliš dobre," odvetil na poznámku, že vyzerá oveľa lepšie ako jeho súperi.



Napriek pohodlnému náskoku nechce v záverečných etapách jazdiť čisto defenzívne. "Každý deň sa môže stať niečo dramatické, takže sa chopím každej šance, keď uvidím, že môžem získať nejaký čas. Teším sa na etapy v Pyrenejách. Možno som šialený, ale rád takto pretekám," citovala ho agentúra AFP.



Pogačar však priznal, že sa trochu obáva 17. etapy, ktorá vyvrcholí záverečným stúpaním na Col du Portet. Cieľ je vo výške 2209 metrov nad morom a cyklistov pred ním čaká 16,3 km dlhé stúpanie s priemerným sklonom 8,7% a celkovo v etape 4368 výškových metrov.



Pogačar predvádza na tohtoročnej Tour výborné výkony a v kopcoch prešiel okolo svojich súperov akoby bez námahy. Aj preto čelí čoraz viac otázkam na doping. Užívanie zakázaných látok však rezolútne odmieta a už predtým uviedol, že dopingovým kontrolám čelí aj trikrát za deň: "Nie som nahnevaný a nepripravujem si dopredu odpovede. Prijímam tieto veci a hovorím zo srdca. Verím, že pochádzam z dobrej rodiny, ktorá ma vychovala ako dobrého chlapca. Uisťujem vás, že v živote nevyužívam žiadne skratky."



Odpovedal aj na otázku, prečo nezverejňuje svoje dáta z etáp: "Dôvod je, že by to moji súperi mohli využiť, videli by, kde sa necítim komfortne."