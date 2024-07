Pogačar si v 20. etape Tour pripísal piaty triumf

výsledky 20. etapy (Nice - Col de la Couillole, 132,8 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 4:04:22 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +7 s, 3. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +23, 4. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +53, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:07 min, 6. Joao Almeida (Portug./SAE) +1:28, 7. Matteo Jorgenson (USA/Visma) +1:33, 8. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) +1:41, 9. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) +1:43, 10. Romain Bardet (Fr./DSM - firmenich) +1:52

celkové poradie:



1. Pogačar 82:53:32 h, 2. Vingegaard +5:14 min, 3. Evenepoel +8:04, 4. Almeida +16:45, 5. Landa +17:25, 6. A. Yates +21:11, 7. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +21:12, 8. Jorgenson +24:26, 9. Derek Gee (Kan./Izrael-Premier Tech) +24:50, 10. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +25:48

Col de la Couillole 20. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom sobotňajšej 20. etapy 111. ročníka Tour de France. V priamom súboji 132,8 km dlhej trasy z Nice na vrch Col de la Couillole zdolal Dána Jonasa Vingegaarda, v tohtoročnej edícii si pripísal piaty triumf a upevnil si prvú priečku celkového poradia.Jazdec tímu SAE Team Emirates mal v cieli náskok sedem sekúnd pred cyklistom stajne Visma Lease a Bike, tretí skončil Ekvádorčan Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) s mankom 23 sekúnd. V priebežnom poradí má Pogačar pred Vingegaardom náskok už 5:14 min a celkový triumf na dosah. "" tešil sa v cieli Pogačar.Cyklisti sa od štartu do cieľa pohybovali v horách. Pelotón sa takmer okamžite rozbil, na predných pozíciách sa okrem jazdcov pre celkové poradie pohybovali aj vrchári so záujmom o triumf v etape a predovšetkým Carapaz, ktorý bránil bodkovaný dres. Prvá horská prémia bola druhej kategórie 24 km po štarte, na Col de Braus prešiel ako prvý Španiel Enric Mas z Movistaru, skupina hlavných favoritov i Carapaz strácali menej ako minútu. Pred nasledujúcim stúpaním sa záujemcovia o celkový triumf stiahli na hranicu manka viac ako štyroch minút, Carapaz sa naopak dotiahol na čelo.Ekvádorčan získal maximum bodov na prémiách prvej kategórie Col de Turini i Col de la Colmiane a získal matematickú istotu, že ak dôjde v nedeľu do cieľa v Nice, získa titul najlepšieho vrchára. Jeho sedem súperov v úniku mu nerobilo prekážky a sústredilo sa na boj o prvenstvo v etape, ktorá vyvrcholila stúpaním prvej kategórie na Col de la Couillole s dĺžkou 15,8 km a priemerným sklonom 7,3 %.Carapaz a Mas potvrdili svoje vrchárske kvality a 11 km pred cieľom sa odpútali od súperov z úniku, vedúce trio celkového poradia však už bolo iba jeden a pol minúty v závetrí. Päť kilometrov pod vrcholom začal mať problémy tretí muž celkového poradia Belgičan Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Pogačar s Vingegaardom sa naopak približovali vedúcej dvojici a 2,5 km pred ju dostihli. Dán sa v úplnom závere snažil, no Pogačar ukázal, že je kráľom tohtoročnej Tour a hlavného protivníka v boji o žltý dres s prehľadom predstihol.V nedeľu sa Tour uzavrie časovkou s dĺžkou 33,7 km v kopcovitom prostredí. Pôjde sa z Monaka do Nice a prvýkrát v histórii od vzniku podujatia v roku 1903 sa tak nebude finišovať v Paríži.