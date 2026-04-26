Nedela 26. apríl 2026Meniny má Jaroslava
Pogačar tretíkrát za sebou vyhral Liege Bastogne Liege

Na snímke Tadej Pogačar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Liege 26. apríla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE sa stal víťazom 112. ročníka monumentálnej klasiky Liege - Bastogne - Liege. Na podujatí triumfoval tretíkrát za sebou a štvrtýkrát celkovo.

Úradujúci majster sveta o svojom triumfe rozhodol 13 km pred cieľom, keď na poslednom stúpaní na trati na Côte de la Roche aux Faucons zlomil v súboji vedúcej dvojice vychádzajúcu hviezdu cyklistiky Paula Seixasa z tímu Decathlon CMA CGM a cieľovú pásku preťal osamotený. Devätnásťročný Francúz prišiel do cieľa na 2. mieste so stratou 45 sekúnd. Tretiu priečku obsadil s odstupom 1:18 min Belgičan Remco Evenepoel zo stajne Red Bull Bora-hansgrohe, ktorý vyhral špurt väčšej skupiny.

Trojica Pogačar, Seixas, Evenepoel patrila medzi najväčších favoritov na prvenstvo už pred pretekmi. Víťaz najstaršej klasiky v kalendári z rokov 2022 a 2023 a víťaz Amstel Gold Race predchádzajúci týždeň Evenepoel sa 250 km pred cieľom nečakane pustil do úniku, ktorý si vypracoval náskok až 3:30 min. Pelotón ho však za ideálneho slnečného počasia zásluhou práce predovšetkým tímov SAE a Decathlon dokázal zlikvidovať. Pogačar zaútočil 35 km pred cieľom na ikonickom stúpaní na liegskú Redutu a Seixas sa s ním ako jediný udržal.

Slovinec si napokon pripísal druhý triumf z troch na monumentálnych klasikách v tejto sezóne. Uspel aj na Okolo Flámska, premožiteľa našiel na Paríž-Roubaix, kde ho zdolal Belgičan Wout van Aert. V počte prvenstiev na Liege - Bastogne - Liege sa Pogačar vyrovnal Španielovi Alejandrovi Valverdemu a Talianovi Morenovi Argentinovi. Viac má na konte iba Belgičan Eddy Merckx - päť.
