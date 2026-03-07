< sekcia Šport
Pogačar triumfoval na Strade Bianche po tretí raz za sebou
Majster sveta získal celkovo svoj rekordný štvrtý titul a tretí v sérii zo Strade Bianche a triumfálne odštartoval novú sezónu.
Autor TASR
Siena 7. marca (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar suverénnym spôsobom obhájil triumf na worldtourovej klasike Strade Bianche v okolí talianskej Sieny. Jazdec stajne SAE mal v cieli minútový náskok pred druhým Paulom Seixasom z Francúzska zo stajne Decathlon, tretí bol Pogačarov tímový kolega Isaac Del Toro z Mexika so stratou 1:09 minúty.
Majster sveta získal celkovo svoj rekordný štvrtý titul a tretí v sérii zo Strade Bianche a triumfálne odštartoval novú sezónu. Druhé miesto tínedžera Seixasa je však prekvapenie. Pogačar predviedol typický zničujúci dlhý prienik približne 80 kilometrov pred cieľom, po ktorom nasledoval príchod na cieľovú čiaru v Siene. Štvornásobný víťaz Tour de France tak opäť dokázal, že jeho chuť triumfovať sa napriek nespočetným úspechom neznížila.
Pogačar zaútočil v náročnom stúpaní, rýchlo všetkých ostatných odtiahol. Devätnásťročný Seixas odolával najdlhšie, dokonca nakrátko stiahol Pogacara späť, ale Slovinec potom opäť zrýchlil a natrvalo zmizol za horizontom. Seixas však výkonom nadchol a mnohí veria, že ukončí 41-ročné čakanie svojej krajiny na ďalšieho víťaza Tour de France.
Jeden z hlavných cieľov 27-ročného Slovinca v tejto sezóne je zvíťaziť o týždeň na jednodňových klasických pretekoch Miláno - San Remo. Tu sa mu ešte nikdy nepodarilo zvíťaziť.
Strade Bianche - klasika (Siena - Siena, 213 km):
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 4:45:15 h., 2. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) +1:00 min., 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +1:09, 4. Romain Gregoire (Fr./Groupama - FDJ United) +2:04, 5. Gianni Vermeersch (Belg./Red Bull Bora-hansgrohe), 6. Jan Christen (Švajč./UAE Team Emirates - XRG) obaja +2:07, 7. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) +2:14, 8. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma) +2:20, 9. Andreas Lorentz Kron (Dán./Uno-X Mobility), 10. Wout van Aert (Belg./Team Visma) obaja +3:46
