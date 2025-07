Pogačar triumfoval v 7. etape a má späť žltý dres

Mur de Bretagne 11. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom piatkovej 7. etapy Tour de France a získal späť aj žltý dres pre celkového lídra pretekov. Jazdec tímu SAE Emirates zdolal v špurte po 197 km zo St. Malo na vrch Mur de Bretagne druhého Dána Jonasa Vingegaarda (Visma - Lease a Bike). Tretí finišoval s odstupom dvoch sekúnd Brit Oscar Onley (Picnic PostNL).



Pogačar si pripísal druhý triumf na 112. ročníku podujatia, predtým uspel aj v 4. etape. V celkovom hodnotení zvýšil náskok na druhého Remca Evenepoela na 54 sekúnd. Belgičan zo stajne Soudal Quick-Step si v etape pripísal 6. miesto s mankom dvoch sekúnd. Hneď za ním s rovnakým časom finišoval Francúz Kevin Vauquelin, ktorému tak naďalej patrí celkovo 3. pozícia s odstupom 1:11 min.



Etapa mala prevažne rovinatý profil, no v závere čakala cyklistov obávaná Bretónska stena. Stúpanie s dĺžkou 2 km a priemerným profilom 7,1 % absolvovali pretekári celkovo dvakrát, najprv 15 km pred cieľom a napokon aj ako cieľové. Náročnosť Mur de Bretagne lákala kandidátov na celkové prvenstvo, od úvodu sa išlo mimoriadne rýchlo a bolo evidentné, že silné tímy chcú kontrolovať čelo pretekov a neumožnia žiadnej skupine vzdialiť sa na výraznejší odstup. Boj o únik trval viac ako hodinu, napokon však pelotón umožnil odísť aspoň pätici jazdcov. V skupine bol aj víťaz Tour z roku 2018 Brit Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), no nikto z jazdcov nebojoval o žiadny dres.



Jedinou šprintérskou prémiou prešiel ako prvý 57 km pred cieľom Španiel Ivan Garcia Cortina z Movistaru. Držiteľ zeleného dresu Jonathan Milan z Talianska (Lidl-Trek) špurtoval na 6. pozícii ako prvý z pelotónu. Obhajca prvenstva v bodovacej súťaži Eritrejčan Biniam Girmay (Intermarche - Wanty) bol hneď za ním siedmy. Osemnásť kilometrov pred cieľom bola na trati pri príchode do obce Mur de Bretagne ešte jedna horská prémia najnižšej štvrtej kategórie, bod získal člen úniku Ewen Costiou (Arkea – B&B Hotels), no pelotón bol už na dohľad. Francúz ešte šliapol do pedálov a prešiel na čele ešte aj prvým prechodom cez vrch Mur de Bretagne, no za ním už bol Pogačar, ktorý vybral bod za druhé miesto na prémii tretej kategórie.



Záverečné stúpanie podľa očakávania prinieslo výraznú redakciu kandidátov na víťazstvo v etape. S Pogačarom sa však udržal aj jeho tímový kolega Jhonatan Narvaez. Ekvádorčan pripravil Slovincovi záverečný finiš, v ktorom Pogačar ukázal svoju silu a nedal súperom šancu.