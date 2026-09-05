< sekcia Šport
Pogačar ukončil sezónu, so SAE predĺžil zmluvu do roku 2032
Dvadsaťsedemročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu.
Autor TASR
Ľubľana 5. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a Espaňa zvyšok prebiehajúcej sezóny. Potvrdil to jeho SAE Emirates-XRG, s ktorým zároveň predĺžil zmluvu do roku 2032.
Pogačar tak nebude obhajovať titul na MS v Kanade, na ME doma v Slovinsku a ani v pretekoch Okolo Lombardie. „Samozrejme, nechcel som, aby sa moja sezóna skončila takto. Momentálne je najdôležitejšie sa poriadne zotaviť a dať svojmu telu čas, ktorý potrebuje. Bola to sezóna s mnohými špeciálnymi momentmi a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Teraz sa zameriam na to, aby som sa uzdravil, podporil chalanov a vrátil sa budúci rok pripravený na to, čo ma čaká,“ citoval Slovinca portál cyclingnews.com.
Tím SAE zároveň oznámil, že so svojím lídrom predĺžil spoluprácu do roku 2032. Tá pôvodná mala platnosť do roku 2030. „Tadej bol ústrednou postavou cesty a rozvoja tohto tímu a sme nesmierne hrdí na to, že tento vzťah bude pokračovať až do roku 2032,“ povedal šéf tímu a generálny riaditeľ Mauro Gianetti.
Dvadsaťsedemročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Päťnásobný víťaz Tour de France bol suverénnym lídrom pretekov, v hodnotení viedol o 3:50 min. pred súpermi, keď prišiel pád a odstúpenie. Následne absolvoval operáciu.
Pogačar tak nebude obhajovať titul na MS v Kanade, na ME doma v Slovinsku a ani v pretekoch Okolo Lombardie. „Samozrejme, nechcel som, aby sa moja sezóna skončila takto. Momentálne je najdôležitejšie sa poriadne zotaviť a dať svojmu telu čas, ktorý potrebuje. Bola to sezóna s mnohými špeciálnymi momentmi a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Teraz sa zameriam na to, aby som sa uzdravil, podporil chalanov a vrátil sa budúci rok pripravený na to, čo ma čaká,“ citoval Slovinca portál cyclingnews.com.
Tím SAE zároveň oznámil, že so svojím lídrom predĺžil spoluprácu do roku 2032. Tá pôvodná mala platnosť do roku 2030. „Tadej bol ústrednou postavou cesty a rozvoja tohto tímu a sme nesmierne hrdí na to, že tento vzťah bude pokračovať až do roku 2032,“ povedal šéf tímu a generálny riaditeľ Mauro Gianetti.
Dvadsaťsedemročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Päťnásobný víťaz Tour de France bol suverénnym lídrom pretekov, v hodnotení viedol o 3:50 min. pred súpermi, keď prišiel pád a odstúpenie. Následne absolvoval operáciu.