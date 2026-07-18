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Pogačar vyhral 14. etapu, zvýšil náskok v celkovom poradí
Jazdec tímu SAE Emirates-XRG uspel v sobotu na 155,3 km dlhej trase z Mulhouse na Le Markstein Fellering, keď zaútočil na stúpaní 7,5 km pred cieľom.
Autor TASR,aktualizované
Le Markstein Fellering 18. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape 113. ročníka Tour de France a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Jazdec tímu SAE Emirates-XRG uspel v sobotu na 155,3 km dlhej trase z Mulhouse na Le Markstein Fellering, keď zaútočil na stúpaní 7,5 km pred cieľom a zvíťazil s náskokom 38 sekúnd pred tímovým kolegom Isaacom Del Torom z Mexika a Francúzom Paulom Seixasom zo stajne Decathlon CMA CGM.
Štrnásta etapa viedla v pohorí Vogézy, po krátkom rovinatom úvode vrcholiacom šprintérskou prémiou čakal jazdcov náročný profil s 3800 výškovými metrami s troma kopcami prvej kategórie a jedným druhej. Experti predpovedali deň pre pretekárov celkového poradia a očakávalo sa možné štvrté víťazstvo Pogačara na tohtoročnej Tour. Na nultom kilometri zasiahla pelotón silná prehánka, potom sa už pokračovalo v jasnom a teplom počasí. Na rýchlostnej prémii si Jasper Philipsen (Alpecin–Premier Tech) došprintoval po 25 bodov, druhý bol Mads Pedersen (Lidl-Trek). Dánov náskok v boji o zelený dres sa tak znížil na 36 bodov.
Zvyšok etapy mal patriť vrchárom. Okamžite po prémii sa stúpalo na Grand Ballon (21,5 km, sklon 4,8 %), kde sa ihneď začal formovať únik. Dostalo sa do neho približne 35 jazdcov vrátane Toma Pidcocka, Richarda Carapaza, Tobiasa Johannesena či Mattea Jorgensona. Po horskú prémiu si došiel Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), po nej sa na čele osamostatnilo vpredu kvinteto v zložení Carapaz, Healy (obaja EF), bratia Johannesenovci (Uno-X) a Paret-Peintre, ktoré si vytvorilo náskok 30 sekúnd na trojicu Castrillo, Rubio a Arensman. Zvyšok úniku s Pidcockom už strácal vyše 1:30 min. Pelotón s Pogačarom zaostával 73 km pred páskou za čelom tri minúty.
Na Col du Page druhá skupinka dobehla prvú, ale pripojil sa k nej len Rubio, pretože Castrillo sa pre kolegu obetoval pri stíhaní a Arensman dostal defekt. Na vrchole Col du Page (9,8 km, sklon 4,7 %) bol opäť prvý Paret-Peintre pred Carapazom. Pidcockova skupina mala pri stúpaní na Ballon d'Alsacce (8,9 km, sklon 6,9 %) dvojminútovú stratu na čelo a nevyzeralo to, že by ho dokázala dostihnúť. Na horskej prémii bol opäť prvý Paret-Peintre, čo znamenalo, že sa vo vrchárskej súťaži dostal o bod pred Pogačara. Balík s Pogačarom zvyšoval tempo a postupne dostihol skupinu s Pidcockom. Na šesťčlennú vedúcu skupinu mal 56 km pred cieľom dvojminútové manko. Z pelotónu medzitým odpadli šprintéri a aj množstvo ďalších pretekárov.
Na neklasifikovanom kopci 30 km pred cieľom si z úniku vystúpil Healy, ktorý dovtedy pracoval v prospech Carapaza. Pred stúpaním na záverečný kopec Col du Haag (11,2 km, sklon 7,3 %) dokázal pelotón, ktorý sa zoštíhlil na 30 najsilnejších pretekárov, stiahnuť stratu na čelo na 1:20 min a kontroloval situáciu. Počas náročného stúpania odpadol z vedúcej skupiny A. Johannesen. V nej zaútočil Carapaz, ktorého dokázal stíhať len T. Johannesen. Skupina favoritov s Pogačarom neustále stupňovala tempo a osem km pred vrcholom a 14 km pred cieľom skresala manko na minútu. Vysoké tempo nevydržal Pidcock, neskôr odpadol aj Evenepoel. Medzitým sa Carapaz osamostatnil na čele. Ekvádorčan však tempo „prepálil“ a T. Johannessen ho čoskoro dostihol. To už však mali obaja skupinu favoritov za chrbtom a tá ich 2,5 km pred vrcholom pohltila. Presne 1,5 km pred vrcholom zaútočil Pogačar a nikto z konkurentov nedokázal na jeho atak zareagovať. Slovinec ukoristil horskú prémiu a znovu sa dostal na čelo vrchárskej súťaže, keď mal 9 bodov k dobru na Pareta-Peintreho. Na prenasledovateľov mal 30-sekundový náskok a pred sebou už len záverečných šesť kilometrov po rovine. V nich si situáciu postrážil a došiel si suverénne po 25. etapový triumf na TdF a 125. v profesionálnej kariére. V boji o druhú priečku Del Toro zdolal Seixasa.
Štrnásta etapa viedla v pohorí Vogézy, po krátkom rovinatom úvode vrcholiacom šprintérskou prémiou čakal jazdcov náročný profil s 3800 výškovými metrami s troma kopcami prvej kategórie a jedným druhej. Experti predpovedali deň pre pretekárov celkového poradia a očakávalo sa možné štvrté víťazstvo Pogačara na tohtoročnej Tour. Na nultom kilometri zasiahla pelotón silná prehánka, potom sa už pokračovalo v jasnom a teplom počasí. Na rýchlostnej prémii si Jasper Philipsen (Alpecin–Premier Tech) došprintoval po 25 bodov, druhý bol Mads Pedersen (Lidl-Trek). Dánov náskok v boji o zelený dres sa tak znížil na 36 bodov.
Zvyšok etapy mal patriť vrchárom. Okamžite po prémii sa stúpalo na Grand Ballon (21,5 km, sklon 4,8 %), kde sa ihneď začal formovať únik. Dostalo sa do neho približne 35 jazdcov vrátane Toma Pidcocka, Richarda Carapaza, Tobiasa Johannesena či Mattea Jorgensona. Po horskú prémiu si došiel Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), po nej sa na čele osamostatnilo vpredu kvinteto v zložení Carapaz, Healy (obaja EF), bratia Johannesenovci (Uno-X) a Paret-Peintre, ktoré si vytvorilo náskok 30 sekúnd na trojicu Castrillo, Rubio a Arensman. Zvyšok úniku s Pidcockom už strácal vyše 1:30 min. Pelotón s Pogačarom zaostával 73 km pred páskou za čelom tri minúty.
Na Col du Page druhá skupinka dobehla prvú, ale pripojil sa k nej len Rubio, pretože Castrillo sa pre kolegu obetoval pri stíhaní a Arensman dostal defekt. Na vrchole Col du Page (9,8 km, sklon 4,7 %) bol opäť prvý Paret-Peintre pred Carapazom. Pidcockova skupina mala pri stúpaní na Ballon d'Alsacce (8,9 km, sklon 6,9 %) dvojminútovú stratu na čelo a nevyzeralo to, že by ho dokázala dostihnúť. Na horskej prémii bol opäť prvý Paret-Peintre, čo znamenalo, že sa vo vrchárskej súťaži dostal o bod pred Pogačara. Balík s Pogačarom zvyšoval tempo a postupne dostihol skupinu s Pidcockom. Na šesťčlennú vedúcu skupinu mal 56 km pred cieľom dvojminútové manko. Z pelotónu medzitým odpadli šprintéri a aj množstvo ďalších pretekárov.
Na neklasifikovanom kopci 30 km pred cieľom si z úniku vystúpil Healy, ktorý dovtedy pracoval v prospech Carapaza. Pred stúpaním na záverečný kopec Col du Haag (11,2 km, sklon 7,3 %) dokázal pelotón, ktorý sa zoštíhlil na 30 najsilnejších pretekárov, stiahnuť stratu na čelo na 1:20 min a kontroloval situáciu. Počas náročného stúpania odpadol z vedúcej skupiny A. Johannesen. V nej zaútočil Carapaz, ktorého dokázal stíhať len T. Johannesen. Skupina favoritov s Pogačarom neustále stupňovala tempo a osem km pred vrcholom a 14 km pred cieľom skresala manko na minútu. Vysoké tempo nevydržal Pidcock, neskôr odpadol aj Evenepoel. Medzitým sa Carapaz osamostatnil na čele. Ekvádorčan však tempo „prepálil“ a T. Johannessen ho čoskoro dostihol. To už však mali obaja skupinu favoritov za chrbtom a tá ich 2,5 km pred vrcholom pohltila. Presne 1,5 km pred vrcholom zaútočil Pogačar a nikto z konkurentov nedokázal na jeho atak zareagovať. Slovinec ukoristil horskú prémiu a znovu sa dostal na čelo vrchárskej súťaže, keď mal 9 bodov k dobru na Pareta-Peintreho. Na prenasledovateľov mal 30-sekundový náskok a pred sebou už len záverečných šesť kilometrov po rovine. V nich si situáciu postrážil a došiel si suverénne po 25. etapový triumf na TdF a 125. v profesionálnej kariére. V boji o druhú priečku Del Toro zdolal Seixasa.