Pogačar vyhral 16. etapu a pripísal si piaty tohtoročný triumf

Giro d'Italia - výsledky 16. etapy (Livigno - Monte Pana, 120 km):



1. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates 2:49:37 h, 2. Giulio Pellizzari (Tal./Bardiani CSF), 3. Daniel Martinez (Kol./Bora-Hansgrohe) obaja +16 s, 4. Cristian Scaroni (Tal./Astana Kazachstan) +31, 5. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +33, 6. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +38, 7. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) +39, 8. Michael Storer (Aus./Tudor Pro Cycling Team) +42, 9. Ewen Costiou (Fr./Arkea - B&B Hotels), 10. Valentin Paret Peintre (Fr./AG2R La Mondiale) obaja +45



Celkové poradie:



1. Pogačar 59:01:09 h, 2. Martinez +7:18 min, 3. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers) +7:40, 4. Ben O'Connor (Aus./AG2R La Mondiale) +8:42, 5. Tiberi +10:09, 6. Arensman +10:33, 7. Romain Bardet (Fr./DSM) +12:18, 8. Filippo Zana (Tal./Jayco AlUla) + 12:43, 9. Einer Augusto Rubio Reyes (Kol./Movistar) + 13:09, 10. Jan Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) +14:07

Monte Pana 21. mája (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v utorkovej 16. etape pretekov Giro d'Italia, ktorá merala 120 km a viedla z Livigna do Monte Pana. Jazdec tímu SAE Team Emirates zvíťazil pred domácim Giuliom Pellizzarim a Danielom Martinezom z Kolumbie. Slovinec zároveň upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení.Dvojnásobný víťaz Tour de France zaknihoval piaty etapový triumf na talianskej Grand Tour a mieri za prvým celkovým triumfom na Gire vôbec. Organizátori skrátili utorkovú etapu z pôvodných 206 kilometrov v dôsledku zlého počasia. Pre nízke teploty a husté sneženie jazdci odmietli absolvovať stúpanie i nasledujúci zjazd v Umbrail Pass a pohrozili štrajkom. Po slávnostnom štartovom prejazde Livignom sa presunuli autom do Prato allo Stelvio, odkiaľ išli do cieľového miesta Monte Pana. Súčasťou etapy malo pôvodne byť aj Stúpanie na Stelvio.Horská etapa bola vo svojom úvode úplne rovinatá a do úniku sa dostali Julian Alaphilippe (Soudal - Quick-Step), Davide Ballerini (Astana), Andrea Piccolo (EF Education) a Mirco Maestri (Polti Kometa). Pelotón začal ťahať tím Movistar a plánoval zabrať v záverečnej sérii stúpaní, z ktorých prvé sa začalo 35 kilometrov pred cieľom. Na Passo di Pinei (23,3 km - 4,7 percenta) odolal z úniku len Alaphilippe. Na záverečnom stúpaní Monte Pana (6,5 km, 6,1 percenta) ho dobehli Ewen Costiou (Arkea), Christian Scaroni (Astana) a Giulio Pellizzari (VF Group). Z tejto skupinky sa osamostatnil Francúz Costiou, no 1100 metrov pred cieľom zaútočil Pogačar a súpera predbehol 700 metrov pred páskou.povedal Pogačar vo vysielaní Eurosportu.