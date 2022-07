Pogačar s cenným úspechom: Stále myslím na celkový triumf

Peyragudes 20. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates zvíťazil v stredajšej 17. etape 109. ročníka Tour de France. Nastúpil v úplnom závere prudkého stúpania na Peyragudes a v špurte predstihol držiteľa žltého dresu Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), Dánov náskok na čele priebežného poradia skresal o 4 sekundy na 2:18 min. Triumf v bodovacej súťaži si matematicky zaistil Vingegaardov tímový kolega Wout van Aert, Belgičan si na rýchlostnej prémii pripísal 17 bodov a na zisk zeleného dresu mu stačí doraziť do cieľa v Paríži. Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) vo svojej jubilejnej 200. etape na TdF obsadil 137. miesto so stratou 32 minút 39 sekúnd.



Druhá horská etapa v Pyrenejach mala miernejší rozbeh - práve tam si Van Aert zabezpečil premiérový zelený dres na "Starej dáme". Najrýchlejší na šprintérskej prémii bol jeho krajan Jasper Philipsen z tímu Alpecin. Vo zvyšku etapy však čakali na pretekárov štyri kopce Col d'Aspin (1. kat., 12 km, 6,5%), Hourquette d'Ancizan (2. kat., 8,2 km, 5,1%), Col de Val Louron-Azet (1. kat., 10,7 km, 6,8%) a Peyragudes (1. kat., 8 km, 7,8%). Cieľový vrch mal veľmi prudký záver a na Tour sa vrátil po piatich rokoch.



Úvodnú vrchársku prémiu, na ktorej sa aj vytvoril únik, získal Francúz Thibaut Pinot a päť bodov bral aj na Hourquette d'Ancizan. Pod tretím vrcholom však nastúpil dvojnásobný obhajca celkového prvenstva Pogačar, ktorý si vybojoval 10 bodov a vytvoril si pôdu na boj o etapový triumf.



Cieľové stúpanie malo takmer celý čas pravidelný sklon sedem až osem percent, no v úplnom závere sa miestami zvýšilo až na šestnásť. O víťazstvo bojovali dvaja adepti na zisk žltého dresu, Američan Brandon McNulty (SAE Emirates), ktorý dlho ťahal vedúcich pretekárov a pomáhal Pogačarovi, sa do boja o vavríny nezapojil.



Prvý nastúpil Vingegaard, tesne pred cieľovou páskou však pozbieral sily úradujúci šampión a prišiel si po tretie tohtoročné etapové víťazstvo, deviate v kariére na TdF. Pripísal si vďaka nemu štyri bonusové sekundy do priebežnej klasifikácie.



Víťazstvo 23-ročného Slovinca bolo o to cennejšie vzhľadom na oslabenie tímu SAE - v stredu odstúpil pre zranenie jeden z jeho kľúčových pomocníkov Rafal Majka a už predtým museli skončiť pre koronavírus vrchár George Bennett a Vegard Stake Längen. V utorok skončil ďalší Pogačarov dôležitý tímový kolega Marc Soler pre nesplnenie časového limitu.



"Ostali sme štyria a vyhrať takúto ťažkú pyrenejskú etapu je neskutočné. Bez Bennetta, Majku či Solera sme ani nemohli dúfať vo viac. Dnes som na trase nechal úplne všetko. McNulty a Bjerg boli dnes neuveriteľní. Obaja si zaslúžia absolutórium. Cítil som sa v ich tempe veľmi dobre. Stále myslím aj na celkové víťazstvo na Tour," povedal Pogačar vo vysielaní Eurosportu.