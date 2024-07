Pogačar vyhral 19. etapu a zvýšil náskok na Vingegaarda

výsledky 19. etapy (Embrun - Isola 2000, 144,6 km)



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 4:04:03 h, 2. Matteo Jorgenson (USA/Visma - Lease a Bike) +21 s, 3. Simon Yates (V. Brit./Jayco AlUla) +40 s, 4. Richard Carapaz (Ekv./EF Education) +1:11 min, 5. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step), 6. Jonas Vingegaard (Dán./Visma - Lease a Bike) obaja +1:42, 7. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates), 8. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) obaja +2:00, 9. Wilco Kelderman (Hol./Visma - Lease a Bike) +2:52, 10. Derek Gee (Kan./Israel - Premier Tech) +3:27



celkové poradie:



1. Pogačar 78:49:20 h, 2. Vingegaard +5:03 min, 3. Evenepoel +7:01, 4. Almeida +15:07, 5. Landa +15:34, 6. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +17:36, 7. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) +19:18, 8. Gee +21:52, 9. Jorgenson +22:43, 10. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) +22:46

Isola 19. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral piatkovú 19. etapu 111. ročníka Tour de France a spravil zrejme finálny krok k zisku tretieho žltého dresu v kariére. Jazdec SAE Team Emirates sa presadil v záverečnom stúpaní a 144,6 km dlhú trasu z Embrunu do lyžiarskeho strediska Isola 2000 zvládol za 4:04:03 hodiny. Na cieľovom kopci skvelým spôsobom zmazal takmer trojminútové manko na Mattea Jorgensena (Visma). Obhajca žltého dresu a priebežne druhý jazdec celkového poradia Dán Jonas Vingegaard (Visma) prišiel do cieľa s mankom 1:42 min a v celkovom poradí sa jeho strata navýšila už na 5:03 min.Pogačar zaznamenal štvrté etapové prvenstvo na tomto ročníku a zrejme zasadil definitívny úder Vingegaardovi v boji o žltý dres.povedal pre televíziu Eurosport slovinský pretekár, ktorý si uvedomuje svoju komfortnú pozíciu pred ďalšou a zároveň poslednou horskou etapou v programe Tour:Jedna z kráľovských etáp mala na programe tri veľmi náročné stúpania Col de Vars, Cime de la Bonette a cieľový Isola 2000. Spolu viac ako 58 kilometrov stúpaní, pričom najdlhšie malo 22,9 km so sklonom 6,9%. Horský profil trate od úvodu nahrával úniku, o ktorý sa bojovalo a dopredu sa dostalo deväť pretekárov. Medzi nimi aj jeden z okruhu favoritov etapy Richard Carapaz (EF Education). Ekvádorčan vyhral prvú horskú prémiu Col de Vars (18,8 km, 5,7%). Vo virtuálnom poradí sa dotiahol vo vrchárskej súťaži na druhého Vingegaarda a po druhom kopci Cime de la Bonette (22,9 km, 6,9%) sa Carapaz dostal o 20 bodov cez Pogačara v súťaži o bodkovaný dres.Na čele sa držala s Carapazom pätica Jorgenson a Wilco Kelderman (obaja Visma), Simon Yates (Jayco), Jai Hindley (Bora) a Cristian Rodriguez (Arkea). Skupina mala na vrchole druhej horskej prémie takmer štvorminútový náskok. Postupne sa okrem jazdcov v úniku začala upriamovať pozornosť aj na skupinu prenasledovateľov, v ktorej dobre pracoval SAE Team Emirates pre Pogačara a Vingegaardova Visma mala náročnú situáciu prekvapiť priebežného lídra nejakým atakom v záverečnom 16,1 km dlhom stúpaní pri priemernom sklone 7,1%.Štrnásť kilometrov pred cieľom vypadol z vedúcej skupiny Hindley, po chvíli aj Rodriguez a 13,5 km pred cieľom vyskúšal nástup Jorgenson. Desať kilometrov pod vrcholom Isola sa vydal stíhať amerického jazdca Carapaz, ktorý sa odpútal Keldermanovi s Yatesom. Čoraz menšia skupina okolo Pogačara skracovala náskok čela, na čo reagoval muž v žltom 10 km pod vrcholom a bleskurýchle ukrajoval z viac ako dva a pol minútového manka. Bránou, ktorá signalizovala 5000 metrov do cieľa, strácal Pogačar menej ako minútu. Neuveriteľné tempo slovinského pretekára nedávalo žiadnu šancu Jorgensenovi, aby svoj útok doviedol do úspešného konca, čo sa potvrdilo a suverén 111. ročníka zrejme prinútil Vingegaarda k definitívnej kapitulácii.