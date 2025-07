Pogačar vyhral 4. etapu TdF a slávil 100. triumf v kariére

Výsledky 4. etapy Tour de France (Amiens-Rouen, 174 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:50:29 h, 2. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck), 3. Jonas Vingegaard (Dán./Visma), 4. Oscar Onley (V. Brit./Team Picnic PostNL), 5. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ), 6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz, 7. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step), 8. Matteo Jorgenson (USA/Visma) obaja +3 s, 9. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Lidl-Trek) +7; 10. Kevin Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) +10



Celkové poradie po 4. etape:



1. Van Der Poel 16:46:00 h, 2. Pogačar rovnaký čas, 3. Vingegaard +8, 4. Jorgenson +19, 5. Vauquelin +26, 6. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) +48, 7. Onley +55, 8. Almeida, 9. Evenepoel obaja +58, 10. Jensen +1:02 min



Rouen 8. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral 4. etapu pretekov Tour de France a slávil jubilejný 100. triumf v profikariére. Obhajca celkového prvenstva sa na 174 km dlhej trati s Amiens do Rouenu presadil v záverečnom špurte pred Holanďanom Mathieuom Van der Poelom, ktorý si udržal žltý dres. Tretí finišoval Dán Jonas Vingegaard.V úvode etapy so šiestimi horskými prémiami sa do úniku dostalo kvarteto Jonas Abrahamsen (Uno-X), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), Thomas Gachignard, Kasper Asgreen (EF), ktoré si postupne vytvorilo vyše dvojminútový náskok. Päťdesiat kilometrov pred cieľom prišlo k nepríjemnému pádu, na ktorý najviac doplatil Francúz Matteo Vercher. Preletel cez koleso Kazacha Jevgenija Fjodorova a musel vyhľadať pomoc zdravotníkov.Rýchlostnú prémiu 31 km pred cieľovou páskou vyhral Abrahamsen a pripísal si na konto 20 bodov, pelotón však neustále sťahoval manko na vedúcu štvoricu. Pred stúpaním na vrchársku prémiu jazdil vpredu už iba osamotený Martinez a 20 km pred cieľom ho hlavný balík pohltil. Pred záverečným stúpaním na Rampe St. Hilaire sa na čelo dostal Vingegaard a pelotón sa začal postupne trhať. V špurte chcel van der Poel nadviazať na svoj triumf z 2. etapy, no vo finiši ho predstihol Pogačar a dosiahol 100. víťazstvo v profikolotoči.uviedol Pogačar v prvom interview.Dvadsaťšesťročný Slovinec získal už celkovo 18. etapový vavrín na Tour a opäť potvrdil, že je cyklistický fenomén. Do stredajšej časovky pôjde v bodkovanom drese určenom pre najlepšieho vrchára. Van der Poel si vďaka súčtu umiestnení na tohtoročnej „starej dáme" udržal žltý dres a na trať 33 km dlhej časovky v uliciach mesta Caen sa vydá ako posledný.