Pogačar vyhral aj 7. etapu Criterium du Dauphine a zvýšil náskok

výsledky 7. etapy Criterium du Dauphine (Grand-Algueblanche - Valmeinier 1800, 131,6 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 4:10:00 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease Bike) +14 s, 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora) +1:21, 4. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X) +2:26, 5. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +2:39, 6. Ben Tulett (V.Brit./Visma - Lease a Bike) +3:48

celkové poradie:



1. Pogačar 25:44:58 h, 2. Vingegaard +1:01 s, 3. Lipowitz +2:21, 4. Evenepoel +4:11, 5. Johannessen +5:55, 6. Paul Seixas (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) +6:50

Valmeinier 14. júna (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval aj v sobotňajšej siedmej etape 77. ročníka pretekov Criterium du Dauphine a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia. Jazdec tímu SAE Emirates odišiel konkurentom na poslednom stúpaní náročnej horskej etapy z Grand-Algueblanche do Valmeinieru, ktorá merala 131,6 km a do cieľa prišiel v čase 4:10:00 hodiny.Druhý skončil rovnako ako v piatok jeho najväčší konkurent Jonas Vingegaard z Dánska (Visma Lease Bike), ktorý preťal cieľ s mankom 14 sekúnd. Tretí bol opäť Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe) so stratou 1:21 minúty. Pogačar tak má pred poslednou etapou náskok minútu a sekundu pred Vingegaardom, Lipowitz stráca už 2:21 min.