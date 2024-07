Pogačar vyhral aj poslednú časovku a ovládol Tour

Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese vedúceho pretekára, Dán Jonas Vingegaard v bodkovanom drese pre najlepšieho vrchára a Francúz Romain Gregoire (vpravo) jazdia cez horský priechod Peyresourde počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Loudenvielle do Plateau de Beille, dlhej 198 km vo francúzskom meste Loudenvielle 14. júla 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma - Lease a Bike, v bodkovanom drese pre najlepšieho vrchára, Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates) v žltom drese vedúceho pretekára v celkovom priebežnom poradí a Eritrejčan Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) v zelenom drese najlepšieho šprintéra sa rozprávajú pred štartom 19. etapy 111. ročníka Tour de France ktorá viedla z Embrunu do Isoly 2000 v piatok 19. júla 2024. Foto: TASR/AP

Tadej Pogačar (Slovinsko, 25 rokov):



narodený: 21. septembra 1998, Komenda, Slovinsko



výška/váha: 1,76 m/66 kg



tímy: 2015-2016 Radenska, 2017-2018 Rog–Ľubľana, od 2019 SAE Team Emirates



najväčšie úspechy:



celkový počet víťazstiev v profesionálnom pelotóne: 84



celkový víťaz Tour de France 2020, 2021 a 2024, víťaz bodkovaného dresu na Tour 2020, 2021, víťaz bieleho dresu 2020-2023, víťaz 17 etáp na Tour (2020-2024), druhý v celkovom poradí Tour 2022, 2023, celkový víťaz Giro d'Italia (2024), víťaz 6 etáp na Gire (2024), trojnásobný víťaz Okolo Lombardska (2021-2023), dvakrát víťaz Liege - Bastogne - Liege (2021, 2024), dvakrát celkový víťaz Tirreno - Adriatico (2021, 2022), dvakrát celkový víťaz SAE Tour (2021, 2022), dvakrát víťaz Strade Bianche (2022, 2024), víťaz Okolo Flámska (2023), celkový víťaz Paríž - Nice (2023), celkový víťaz Okolo Katalánska (2024)

5:



Jacques Anquetil (Fr.) - 1957, 1961, 1962, 1963, 1964



Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1970, 1971, 1972, 1974



Bernard Hinault (Fr.) - 1978, 1979, 1981, 1982, 1985



Miguel Indurain (Šp.) - 1991, 1992, 1993, 1994, 1995







4:



Christopher Froome (V. Brit.) - 2013, 2015, 2016, 2017







3:



Philippe Thys (Belg.) - 1913, 1914, 1920



Louison Bobet (Fr.) - 1953, 1954, 1955



Greg LeMond (USA) - 1986, 1989, 1990



Tadej Pogačar (Slovin.) - 2020, 2021, 2024







2:



Lucien Petit-Breton (Fr.) - 1907, 1908



Firmin Lambot (Belg.) - 1919, 1922



Ottavio Bottecchia (Tal.) - 1924, 1925



Nicolas Frantz (Lux.) - 1927, 1928



André Leducq (Fr.) - 1930, 1932



Antonin Magne (Fr.) - 1931, 1934



Sylvere Maes (Belg.) - 1936, 1939



Gino Bartali (Tal.) - 1938, 1948



Fausto Coppi (Tal.) - 1949, 1952



Bernard Thévenet (Fr.) - 1975, 1977



Laurent Fignon (Fr.) - 1983, 1984



*Alberto Contador (Šp.) - 2007, 2009



Jonas Vingegaard (Dán.) - 2022, 2023







* Španiel Alberto Contador prišiel o svoje tretie víťazstvo v roku 2010 pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika.







- Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.







najviac etapových víťazstiev na Tour:



1. Mark Cavendish (V. Brit.) 35*



2. Eddy Merckx (Belg.) 34



3. Bernard Hinault (Fr.) 28



4. Andre Leducq (Fr.) 25



5. Andre Darrigade (Fr.) 22



...



9. Tadej Pogačar (Slovin.) 16*



17. Peter SAGAN (SR) 12



* - aktívni pretekári

Nice 21. júla (TASR) -Tadej Pogačar sa stal tretíkrát celkovým víťazom Tour de France. Dvadsaťpäťročný slovinský cyklista potvrdil svoju dominanciu na 111. ročníku najprestížnejších cyklistických pretekov triumfom v záverečnej časovke s cieľom v Nice. Celkovo vyhral s náskokom šesť minút a 17 sekúnd pred svojím najväčším konkurentom Jonasom Vingegaardom z Dánska. Pogačar zároveň dosiahol double, keďže v máji zvíťazil aj na Giro d'Italia. Tretí celkovo skončil Belgičan Remco Evenepoel.Pogačar na tohtoročnej Tour dominoval a okrem jedného horšieho dňa v 11. etape neukázal žiadnu slabinu. V súbojoch s oboma konkurentami Vingegaardom a Evenepoelom bol jednoznačne najsilnejší, útočil, kde sa dalo a sekundy zbieral aj mimo horských etáp. Svoju dominanciu však ukázal práve v nich, keď vyhral až päť vrchárskych skúšok a celkovo nazbieral na Tour už sedemnásť víťazstiev. Jeho triumf v celkovom poradí bol nakoniec jednoznačný, definitívne o ňom rozhodol v 19. etape, keď vyhral na stúpaní do strediska Isola 2000 a náskok pred Vingegaardom natiahol nad päť minút. Nohy však nezvesil ani v posledných dvoch dňoch a pridal ďalšie dva triumfy. Nakoniec vyhral o 6:17 minút, tretí Evenepoel stratil 9:18 minút.Pogačar je ôsmy cyklista v histórii, ktorý dokázal vyhrať Giro d'Italia i Tour de France v jednej sezóne. Pred ním to zvládli iba velikáni Fausto Coppi (1949, 1952), Jacques Anquetil (1964), Eddy Merckx (1970, 1972, 1974), Bernard Hinault (1982, 1985), Stephen Roche (1987), Miguel Indurain (1992, 1993) a naposledy pred 26 rokmi Marco Pantani (1998).pokračoval.Dvadsaťsedemročný Vingegaard, ktorý prišiel na Tour po dlhej pauze po vážnom zranení a s otáznou formou, si pripísal jedno víťazstvo v 11. etape, keď na čiare prešpurtoval Pogačara. Dvadsaťštyriročný Evenepoel z tímu Soudal Quick-Step vyhral úvodnú časovku, v 7. etape triumfoval o 12 sekúnd pred Pogačarom, no v záverečný deň to nedokázal zopakovať. Tour uzavrela časovka s dĺžkou 33,7 km v kopcovitom prostredí. Išlo sa z Monaka do Nice a prvýkrát v histórii od vzniku podujatia v roku 1903 sa nefinišovalo v Paríži. Pogačar v nej triumfoval o minútu a tri sekundy pred Vingegaardom, Evenepoel skončil tretí s mankom 1:14 min. Belgický cyklista získal aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára.dodal Pogačar.Bodkovaný pre najlepšieho vrchára si odniesol Ekvádorčan Richard Carapaz z EF Education - EasyPost, ktorý vyhral vrchársku súťaž vďaka úniku v predposlednej etape. Zelený dres pre najlepšieho šprintéra získal prekvapujúco Biniam Girmay, ktorý pred štartom nepatril medzi favoritov, no vyhral tri etapy a dvakrát skončil druhý. Dvadsaťštyriročný Eritrejčan je prvý Afričan tmavej pleti, ktorý zvíťazil v etape na Tour a získal jeden z dresov a zároveň zariadil aj vôbec prvý triumf na slávnych pretekoch pre svoj tím Intermarche-Wanty.Do histórie sa zapísal aj Brit Mark Cavendish, ktorý na svojej poslednej Tour pridal 35. etapové víťazstvo a prekonal tak fenomenálneho Belgičana Eddyho Merckxa s 34 triumfami. Na otázku, či to boli jeho posledné preteky v kariére, odpovedal po dlhšej pauze:Dvadsaťpäťročný Slovinec z tímu SAE Team Emirates vyhral najslávnejšie podujatie tretíkrát v kariére po rokoch 2020 a 2021. Pogačar si z Francúzska odniesol aj šesť etapových víťazstiev, dokopy ich na Tour nazbieral už 17.