Pogačar vyhral časovku do vrchu a upevnil si žltý dres

Tour de France - 13. etapa (Loudenvielle - Peyragudes, časovka do vrchu na 10,9 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 23:00 min, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +36 s, 3. Primož Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) +1:20 min, 4. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-hansgrohe) +1:56, 5. Lucas Plapp (Austr./Jayco AlUla) +1:58, 6. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +2:03, 7. Oscar Onley (V. Brit./Picnic PostNL) +2:06, 8. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates - XRG) +2:15, 9. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +2:21, 10. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +2:22,







Celkové poradie:



1. Pogačar 45:45:51 h, 2. Vingegaard +4:07 min, 3. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +7:24, 4. Lipowitz +7:30, 5. Onley +8:11, 6. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea - B&B Hotels) +8:15, 7. Roglič +8:50, 8. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +10:36, 9. Gall +11:43, 10. Jorgenson +14:15

Peyragudes 18. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE Team Emirates - XRG triumfoval v piatkovej individuálnej časovke do vrchu na Tour de France a upevnil si tak prvú priečku v celkovom hodnotení po 13. etape. V cieli 10,9 km dlhej trate z Loudenvielle do Peyragudes mal náskok 36 sekúnd pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) a 1:20 min pred tretím Slovincom Primožom Rogličom (Red Bull Bora-hansgrohe). V boji o žltý dres Pogačar zvýšil náskok na druhého Vingegaarda na 4:07 min, na tretej priečke zostal Belgičan Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) s mankom 7:24.Pogačar si pripísal štvrté prvenstvo na tohtoročnej Tour. Celkovo ich má na konte 21 a v tabuľke víťazov etáp sa osamostatnil na šiestom mieste, keď sa odpútal od Luxemburčana Nicolasa Frantza. Na lídra histórie Brita Marka Cavendisha stráca už iba 14 triumfov. „Som veľmi šťastný z môjho výkonu. Táto časovka bola veľký otáznik. Chcel som, aby všetko bolo perfektné, keďže celý tím sa pre mňa výrazne obetoval, aby to tak bolo. Išiel som do toho od úvodu naplno a v závere mi už trochu dochádzali sily. Uvidel som však časomer a zistil, že mám šancu na víťazstvo, čo mi dodalo extra energiu,“ prezradil v cieli Pogačar.Piatková časovka bola druhá v tohtoročnom itinerári, mala však výrazne náročnejší profil ako 5. etapa v Caen. Výstup do cieľa mal 8,1 km a priemerný sklon 7,6%. Najťažší sklon tesne pred koncovou čiarou dosiahol až 16%, cieľ bol zároveň horskou prémiou prvej kategórie.Prvý významný čas v cieli stanovil Luke Plapp z tímu Jayco AlUla. Austrálčan na seba upozornil už v prvej časovke, v ktorej obsadil 9. priečku a trať zvládol za 24,58 min. Napokon mu patrila 5. priečka s mankom 1:58 min na Pogačara. Francúz Lenny Martinez z Bahrajnu-Victorious potvrdil ambície získať bodkovaný dres najlepšieho vrchára, v cieli mu patrila 9. pozícia s mankom 2:21 min. Nešetril sa ani tímový kolega Pogačara Brit Adam Yates a zapísal si 8. miesto s mankom 2:15. Plappa však zo skupiny kandidátov na celkové prvenstvo prekonal až Roglič, ktorý sa prvýkrát na tohtoročnej Tour ukázal v dobrom svetle a potvrdil svoje časovkárske kvality. Lepší výkon predviedli iba prví dvaja muži celkového poradia Vingegaard a Pogačar.Z favoritov nemal najlepší deň Evenepoel, ktorému napokon patrila 12. priečka so stratou 2:39 min. Belgičan si tretiu priečku v celkovom poradí udržal iba o šesť sekúnd pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull - Bora Hansgrohe). Obaja pretekári pritom bojujú aj o biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov.V sobotu čaká cyklistov 14. etapa a opäť vo vysokohorskom prostredí. Absolvujú 182,6 km, štart je v meste Pau, cieľ v lyžiarskom stredisku Superbagneres. Na trati sú štyri horské prémie, z toho dve najťažšej HC kategórie, vrátane cieľového stúpania.