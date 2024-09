Pogačar vyhral DÚHOVÝ DRES majstra sveta

cestné preteky muži elite (Winterthur - Zürich, 273,9 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin.) 6:27:30 h, 2. Ben O'Connor (Austr.) +34 s, 3. Mathieu van der Poel (Hol.) +58, 4. Toms Skujinš (Lot.), 5. Remco Evenepoel (Belg.), 6. Marc Hirschi (Švaj.) rovnaký čas, 7. Ben Healy (Ír.) +1:00 min, 8. Enric Mas (Šp.) +1:01, 9. Quinn Simmons (USA) +2:18, 10. Romain Bardet (Fr.) rovnaký čas, ..., 72. Lukáš KUBIŠ (SR) +19:23

Zürich 29. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar získal prvýkrát v kariére dúhový dres majstra sveta. V nedeľňajších pretekoch triumfoval dominantným spôsobom po dlhom úniku a do cieľa 273,9 km dlhej trate prišiel po takmer šesť a pol hodinách s náskokom 34 sekúnd pred Benom O'Connorom z Austrálie. Bronz získal Holanďan Mathieu van der Poel. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš skončil na 71. mieste so stratou takmer 20 minút na víťaza.Úvod pretekov veľa dramatických momentov nepriniesol, vytvoril sa šesťčlenný únik, v ktorom boli zastúpené aj silnejšie krajiny, no nemohol ohroziť favoritov. Pelotón si situáciu strážil a aj ďalšie pokusy pokrýval. Postupne sa však vpredu vytvorila silnejšia skupina a spozorneli aj favoriti. Asi sto kilometrov pred cieľom sa začalo útočiť aj medzi nimi. Po viacerých pokusoch vyrazil na štvrtom stúpaní na Witikon aj Pogačar a udržal sa s ním len Talian Andrea Bagioli. Ostatní favoriti však zaváhali. Slovinskému kapitánovi navyše prišiel pomôcť z úniku aj krajan Jan Tratnik.Pogačar mal tri kolá pred koncom náskok asi 35 sekúnd a skupina za ním sa scvrkla a nedokázala ho dohnať. Hlavnú prácu v nej odvádzal Belgičan Remco Evenepoel. Pogačar s Tratnikom v ďalšom stúpaní dostihli vedúcu skupinu a s lídrom zostal len Pavel Sivakov, ktorého čoskoro nechal za sebou a nakoniec si došiel s výrazným náskokom pred titul.povedal Pogačar.