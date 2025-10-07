Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pogačar vyhral klasiku Tre Valli Varesine

Na snímke Tadej Pogačar. Foto: TASR/AP

Pre Pogačara to bol už 19. triumf v tejto sezóne, pripomenula agentúra AFP.

Miláno 7. októbra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral v utorok klasiku Tre Valli Varesine, ktorá bola pre neho súčasť prípravy na monument Okolo Lombardska. Úradujúci majster sveta i Európy triumfoval s náskokom 45 sekúnd pred Dánom Albertom Withenom, ten na páske prešprintoval Francúza Juliana Alaphilippa.

Pre Pogačara to bol už 19. triumf v tejto sezóne, pripomenula agentúra AFP. "Mám za sebou dlhú á náročnú sezónu, no mojim cieľom je zakončiť ju tým najlepším možným spôsobom - víťazstvom na Okolo Lombardska. Je to pre mňa špeciálna motivácia, veď ide o veľmi prestížne preteky v kalendári. Dúfam, že moje nohy si do soboty dostatočne oddýchnu," uviedol Slovinec pre akreditované médiá.
