Pogačar vyhral Okolo Lombardska, získal druhý monument sezóny

1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 6:01:39 h, 2. Fausto Masnada (Tal./Deceuninck-QuickStep) rovnaký čas, 3. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers) +51 s, 4. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 5. Alejandro Valverde (Šp./Movistar), 6. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep), 7. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 8. Romain Bardet (Fr./DSM), 9. Michael Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) všetci rovnaký čas, 10. Sergio Higuita (Kol./EF Education-Nippo) +2:25

Bergamo 9. októbra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval na záverečnom monumente sezóny Okolo Lombardska. Jazdec stajne UAE-Team Emirates sa presadil po dlhom úniku a 239 km dlhú trasu z Coma do Bergama zvládol za 6:01:39 hodiny. V záverečnom špurte dvojice zdolal rodáka z Bergama Fausta Masnadu (Deceuninck-QuickStep), tretí finišoval Adam Yates (Ineos Grenadiers) s mankom 51 sekúnd.Dvadsaťtriročný Pogačar triumfoval tento rok aj na monumente Liege - Bastogne - Liege a obhájil celkové víťazstvo na Tour de France, kde vyhral aj tri etapy, vrchársku súťaž a stal sa aj najlepším mladým pretekárom. V mladom veku nazbieral dokopy už 30 víťazstiev.Slávna klasika "padajúcich listov" patrí už tradične vrchárom, aj 115. edícia Il Lombardia poriadne preverila všetkých cyklistov. Organizátori si pre nich pripravili sedem horských prémií a okolo 4500 výškových metrov. V úvodných kilometroch sa únik nevytvoril, vznikol až na prvom stúpaním na Madonna del Ghisallo (8,8 km, 3,9%), keď sa odtrhla desaťčlenná skupina. Boli v nej Jan Bakelants (Wanty-Gobert), Domen Novak (Bahrain), Chris Hamilton (DSM), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Thomas Champion (Cofidis), Andrea Garosio (Bardiani), Davide Orrico (Vini-Zabu), Mattia Bais (Androni-Giocattoli), Victor Campenaerts (Qhubeka) a Tim Wellens (Lotto). Na stúpaní si vytvorili náskok, ktorý sa postupne zvyšoval a po 80 km sa vyšplhal na päť minút. Medzitým skončil na zemi Jaakko Hanninen (AG2R) a musel odstúpiť.Desiatka na čele sa dostala na druhý kopec Roncola Alta dlhý 9,4 km s priemerným sklonom 6,7 percenta a na jeho vrchole sa náskok vyšplhal na šesť a pol minúty. Do konca zostávalo 138 km a tempo už začalo stúpať aj v pelotóne, z ktorého postupne odpadávali pretekári. Po dlhom zjazde nasledovalo miernejšie stúpanie Berbenno (6,9 km, 5%) a po ňom niekoľko kilometrov po rovine. Na tomto úseku klesol náskok úniku pod štyri minúty. Potom už na cyklistov čakalo "dvojstúpanie" na kopce Dossena (11,1 km, 6,2%) a Zamba Alta (9,8 km, 3,3%), ktoré nasledovali hneď po sebe, a pelotón sa dostal do najvyššieho bodu pretekov vo výške 1261 m. Už sa začalo útočiť aj v balíku, ale nikomu sa nepodarilo odtrhnúť. Vysoké tempo si však vyžiadalo "obete" a v hlavnej skupine zostalo už len okolo 60 jazdcov. Aj únik strácal silu, zredukoval sa na šesť pretekárov, Hamilton, Bakelants, Novak, Ghebreigzabhier, Bais a Garosio mali k dobru ani nie dve minúty.Po dvojici kopcov nasledoval 15 km dlhý zjazd, na ňom prišlo k pádu dvojice Alexej Lucenko (Astana), Davide Formolo (UAE-Team Emirates) a balík sa rozdelil na dve časti. Na čele išli vysoké tempo jazdci QuickStepu s čerstvým majstrom sveta Alaphilippeom, ktorí čoskoro dobehli zvyšky pôvodného úniku. V zjazde sa pelotón nakoniec neroztrhal, všetky medzery sa pospájali a 45 km pred cieľom išla skupina pokope. Na cyklistov však stále čakali dve stúpania. Najprv náročné Passo di Ganda (9,3 km, 7,1%) a štyri kilometre pred páskou Colle Aperto (1,3 km, 7,2%). Na Passe udávali rýchle tempo jazdci Ineosu, ktorému viacerí nestačili.Prekvapujúco skoro odpadol jeden z adeptov na triumf Remco Evenepoel (QuickStep), zaostávali aj víťaz z roku 2018 Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) či Simon Yates (BikeExchange). Na čele bol aktívny dvojnásobný víťaz podujatia Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), prvý nástup mu nevyšiel, druhý už áno a krok s ním udržali len Pavel Sivakov (Ineos), Romain Bardet (DSM) a Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates). Potom prekvapil všetkých slovinský dvojnásobný víťaz Tour de France, ktorý sa vydareným útokom vydal na 35 km dlhé sólo do cieľa. Za ním nastala panika a jeden atak striedal druhý. Za Pogačarom sa vydali ďalší favoriti Adam Yates (Ineos), Alaphilippe s Faustom Masnadom (obaja QuickStep), David Gaudu (FDJ), Michael Woods (Israel Start-Up), Primož Roglič s Jonasom Vingegaardom (obaja Jumbo), Alejandro Valverde (Movistar) a Bardet, Nibali odpadol.Skupina favoritov však nespolupracovala a Pogačar mal 25 km pred páskou solídny náskok 45 sekúnd. To vyprovokovalo Masnadu a vydal sa zo skupiny stíhať lídra. V klesaní potvrdil svoje zjazdárske kvality a rýchlo sa dostal 20 sekúnd za Slovinca. Masnada išiel ostré zákruty na hrane, no mohol si to dovoliť, rodák z cieľového Bergama totiž miestne cesty veľmi dobre pozná. Každou zákrutou tak získaval stotinky a na ťažkom technickom zjazde nakoniec Pogačara dostihol. Do cieľa zostávalo 15 km a prenasledovatelia strácali na dvojicu 45 sekúnd. Masnada však mal zas sebou majstra sveta Alaphilippea a tak Slovincovi nestriedal, ale ani mu neušiel. Ani druhá skupina nespolupracovala a sedem km pred páskou strácala 40 sekúnd. Na dvojicu na čele čakalo ešte Colle Aperto, Pogačar skúsil dvakrát zaútočiť, ale Masnada sa mu držal v háku ako kliešť. Za burácajúceho povzbudzovania svojich rodákov sa skúsil aj sám odtrhnúť, no Slovinec nezaváhal. Skupina za nimi strácala už vyše minútu a nemohla bojovať o triumf. O tom nakoniec rozhodol špurt, v ktorom Pogačar potvrdil, že okrem výborného vrchára má aj výbušnosť a domácemu Masnadovi nedal šancu. Z druhej skupiny finišoval najlepšie Adam Yates.