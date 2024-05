Pogačar vyhral predposlednú etapu Giro d´Italia a je kráľ 107. ročníka

Bassano del Grappa 25. mája (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stane celkovým víťazom tohtoročného Giro d´Italia. Jazdec SAE Team Emirates v predposlednej 20. etape ešte vylepšil svoj už tak obrovský náskok a na spečatenie triumfu mu v nedeľu stačí prísť do cieľa v Ríme. Sobotňajšiu etapu z Alpaga do Bassana del Grappa dlhú 184 km vyhral po útoku na druhom stúpaní na Monte Grappa, kde mu opäť nik nedokázal konkurovať. Do cieľa prišiel v čase 4:58:23 hodiny s dvojminútovým náskokom pred druhým Valentinom Paretom-Peintrem (Decathlon AG2R La Mondiale).



Pogačar na 107. edícii slávneho podujatia dominoval, už po prvom týždni mal náskok 2:40 minúty pred prenasledovateľmi a po druhom viedol o priepastných 6:41 minúty. Po predposlednej etape má k dobru 9:57 minút a v záverečnej ceremoniálnej mu stačí prísť do cieľa. Dvadsaťpäťročný Slovinec navyše pridal aj šesť etapových triumfov, dve druhé a jedno tretie miesto a jednoznačne vyhral aj súťaž o najlepšieho vrchára. Druhý v celkovom poradí skončí Kolumbijčan Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) a tretie miesto získa Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).



V záverečnej etape čakali na cyklistov dve stúpania na Monte Grappa dlhé 18,1 km s priemerným sklonom 8,1%. Hneď od štartu sa útočilo a po 30 km sa na čele vytvorila jedenásťčlenná skupina, ktorá prišla aj pod úvodné stúpanie. Na ňom sa už začali tvoriť medzery a na čele zostali Jimmy Janssens, Pelayo Sánchez, Alessandro Tonelli a Giulio Pellizzari. Na vrchole mali náskok 1:30 pred pelotónom a medzi nimi sa trúsili ešte ďalší pretekári. Na zjazde sa skupinky premiešali a na druhom výstupe na Monte Grappa sa na čele osamostatnil Pellizzari, ktorý mal dvojminútový náskok pred pelotónom. Z balíka postupne odpadávali ďalší a nakoniec v ňom zostalo len dvanásť cyklistov vrátane Pogačara a ďalších pretekárov pre celkové poradie. Tempu však nestačil priebežne siedmy Romain Bardet. Tempo diktoval Team Emirates a Rafalovi Majkovi sa podarilo úplne roztrhať skupinu, zostali s ním len líder Pogačar, Daniel Martinez, Einer Rubio, Michael Storer a Antonio Tiberi. Pellizzariho náskok klesol na 50 sekúnd.



Majka pripravil perfektnú pozíciu pre svojho slovinského kolegu a ten vyrazil 36 km pred cieľom. Na jeho útok nedokázal reagovať nikto a bolo len otázkou minút, kým predbehne aj Pellizzariho. Dostihol ho ďaleko pred vrcholom kopca a uháňal si pre šiesty etapový triumf a zároveň potvrdenie celkového víťazstva. Na vrchole mal náskok už vyše minútu a pol a čakal ho dlhý zjazd s jedným menším kopčekom. Pogačar predviedol aj skvelý zjazd a do cieľa prišiel s náskokom dve minúty a desať sekúnd.