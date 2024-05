Pogačar zaútočil v záverečnom kopci 2. etapy a má ružový dres

Výsledky 2. etapy (San Francesco al Campo - Santuario di Oropa, 161 km: 1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:54:20 min, 2. Daniel Martinez (Kol./Bora-Hansgrohe), 3. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers), 4. Lorenzo Fortunato (Tal./Astana), 5. Florian Lipowitz (Nem./Bora-Hansgrohe) všetci +27, 6. Michael Storer (Austr./Tudor), 7. Cian Uijtdebroeks (Bel./Visma-lease a Bike), 8. Einer Rubio (Kol./Movistar) všteci +30, 9. Juan Pedro Lopez (Šp./Lidl-Trek) +35, 10. Jan Hirt (ČR/Soudal-QuickStep) +37



celkové poradie po 2. etape: 1. Pogačar 7:08:29, 2. Thomas, 3. Martinez obaja +45, 4. Uijtdebroeks, 5. Rubio obaja +54, 6. Fortunato +1:05, 7. Lopez +1:09, 8. Hirt +1:11, 9. Esteban Chaves (Kol./EF Education-EasyPost), 10. Ben O'Connor (Austr./Decathlon-AG2R La Mondiale) obaja +1:24

Slovinský cyklista Tadej Pogačar zo stajne SAE Team Emirates triumfoval v nedeľnej 2. etape Giro d'Italia. Topfavorit podujatia zaútočil na záverečnom kopci 161 km dlhej trate v stúpaní na pútnické miesto Santuario di Oropa a v cieli mal 27-sekundový náskok pred dvojicou Dani Martinez (Bora) a Geraint Thomas (Ineos). Slovinec sa zároveň obliekol do ružového dresu lídra celkovej klasifikácie.Pogačara nevyviedol z miery ani defekt pred cieľovým kopcom (11.800 m, stúpanie 6,2 percenta), po ktorom spadol, no manko rýchlo dohnal. Viac ako štyri kilometre pred páskou zaútočil a na jeho rozhodnutie nedokázal zareagovať žiadny z konkurentov. To už mal svoj odvážny únik za sebou domáci jazdec Andrea Piccolo (EF Education–EasyPost), ktorý sa osamostatnil približne 50 km pred cieľom a súperi ho dostihli až v záverečnom stúpaní. Pogačar skončil v sobotnej prvej etape na treťom mieste, v nedeľu získal svoj prvý etapový vavrín na Gire v kariére.Do druhej etapy už nenastúpil Holanďan Robert Gesink z tímu Visma-lease a bike, ktorý odstúpil pre zlomeninu ruky. Zranenie si privodil počas pádu v sobotnej prvej etape podujatia, zhruba 30 km pred cieľom.