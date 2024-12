Pogačar získal ocenenie Velo d'Or za rok 2024

Paríž 6. decembra (TASR) - Slovinec Tadej Pogačar získal ocenenie Velo d'Or (Zlatý bicykel) pre najlepšieho cyklistu roka 2024. Jazdec SAE Team Emirates sa tento rok stal len tretím cyklistom v histórii, ktorý v jednej sezóne vyhral Tour de France, Giro d'Italia i titul majstra sveta.



V uplynulom ročníku nazbieral Pogačar celkovo 25 triumfov. Okrem iného zvíťazil na monumentálnych klasikách Liege-Bastogne-Liege a Okolo Lombardska. Ocenenie Velo d'Or získal druhýkrát v kariére, predtým sa z neho tešil v roku 2021. "Bol som ešte mladý. Ako roky plynú, uvedomujeme si dôležitosť vecí. Som poctený, že všetka tá práca je ocenená. Bude takmer nemožné zažiť ďalší takýto rok, ale urobím, čo bude v mojich silách," uviedol 26-ročný Slovinec podľa AFP.



Od svojho príchodu do SAE Team Emirates v roku 2019 vybojoval celkovo 88 víťazstiev. V októbri so stajňou predĺžil kontrakt do roku 2030. Medzi ženami sa z ocenenia tešila Belgičanka Lotte Kopecká.