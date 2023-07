Pogačar zvíťazil v 6. etape Tour de France, Vingegaard je nový líder

Cauterets-Cambasque 6. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu UAE Team Emirates zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape Tour de France. V druhej horskej etape 100. ročníka triumfoval po tom, čo v záverečnom stúpaní nechal za sebou s vyše 24-sekundovým mankom Dána Jonasa Vingegaarda. Ten odštartuje do ďalšej etapy v žltom drese pre lídra priebežného poradia. Tretí prišiel do cieľa Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team).



Pre 24-ročného Pogačara to bolo celkovo 10. etapové víťazstvo na TdF a prvé na prebiehajúcom ročníku. Jai Hindley, ktorý štartoval v žltom drese, mal na víťaza stratu 2:39 a v celkovom hodnotení sa zosunul z prvej na štvrtú priečku.



Cyklisti absolvovali takmer 145 km dlhú trať z Tarbes do Cauterets-Cambasque, ktorá im dala zabrať najmä v troch náročných stúpaniach a počas nej prešli celkovo 3900 výškových metrov. Od úvodných metrov sa niekoľkí cyklisti snažili o únik, aktívni boli najmä Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel či Trentin. Do 10 km sa na čele sformovala skupina 15 jazdcov, za nimi bola s približne 40-sekundovým odstupom päťčlenná skupina. Ešte pred prvou horskou prémiou sa obe skupiny spojili a skupina 20 jazdcov mala na pelotón približne trojminútový náskok. Stúpanie tretej kategórie Côte de Capvern-les-Bains najlepšie zvládol Powless, ktorý získal dva body. O 20 km nasledovala šprintérska prémia, v ktorej si Coquard pripísal 20 bodov, za ním nasledovali Van Aert (17) a Van Der Poel (15). Peter Sagan bol v tom čase súčasť pelotónu a nebodoval.



Pred 12-kilometrovým stúpaním Col d'Aspin s priemerným sklonom 6,5 percenta sa pelotón vzdialil šprintérom. Iniciatívu prevzali jazdci tímu Jumbo-Visma. Aj druhá horská prémia sa stala korisťou Powlessa, ktorý získal 10 bodov a priebežne sa posunul do čela súťaže vrchárov. Guerreiro si pripísal 8 a Van Aert 6. Počas zjazdu sa Van der Poel snažil o nástup do úniku, ale skupina si ho postrážila. Stúpanie na legendárny Tourmalet s celkovou dĺžkou 17 km sa začalo 63 km pred cieľom a krátko na to sa z čele skupiny odpojil Van der Poel. Tempo pelotónu v tom čase udával tím Jumbo-Visma, predovšetkým Kelderman s Vingegaardom. Pogačar im dokázal sekundovať, naopak priebežný držiteľ žltého trička Jai Hindley nestačil na ich tempo. Peter Sagan mal v tom čase manko 16 minút na lídra. Horskú prémiu Col du Tourmalet napokon získal Johannessen (20 bodov) pred Guerreirom (15) a Shawom (12). Powless získal 6 bodov za 6. miesto.



Na čele boli v tom čase Kwiatkowski, Guerreiro, Shaw a Johannessen. Van Aert, Vingegaard, Pogačar a Powless boli za nimi s 30-sekundovou stratou. Šiesta etapa vyvrcholila po 16 km stúpaní Cauterets. Van Aert bol na čele vedúcej skupiny, postupne z nej však viacerí odpadli. Podľa očakávania sa Vingegaard a Pogačar dostali do úniku v stúpaní, keď ich tempu nestačil ani Kwiatkowski. Necelé 3 km pred cieľom sa Pogačar odtrhol od Vingegaarda, ktorý na to nedokázal zareagovať. Slovinec mal napokon v cieli 24-sekundový náskok.