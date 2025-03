Pogačara nezastavil ani pád a obhájil triumf na Strade Bianche

Strade Bianche - klasika (Siena - Siena, 213 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 5:13:58 h, 2. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36,5) +1:24 min, 3. Tim Wellens (Belg./SAE - XRG) +2:12, 4. Ben Healy (Ír./EF Education - EasyPost) +3:23, 5. Pello Bilbao (Šp./Bahrain - Victorious) +4:20, 6. Magnus Cort (Dán./Uno-X Mobility) +4:26







Siena 8. marca (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar suverénnym spôsobom obhájil triumf na worldtourovej klasike Strade Bianche v okolí talianskej Sieny. Jazdec stajne SAE mal v cieli náskok 1:24 min pred druhým Britom Thomasom Pidcockom zo stajne Q36,5 a 2:12 pred tretím tímovým kolegom Timom Wellensom z Belgicka.Úradujúci svetový šampión rozhodol o svojom prvenstve 20 km pred cieľom v stúpaní na Colle Pinzuto, keď sa odpútal od olympijského šampióna v horskej cyklistike a víťaza podujatia z roku 2023 Pidcocka, s ktorým bojoval predchádzajúcich 60 km. Na podujatí zaznamenal tretí triumf v kariére, ako prvý prešiel cieľom okrem roku 2024 aj v roku 2022. Vyrovnal sa tak Švajčiarovi Fabianovi Cancellarovi na čele historickej tabuľky. V sezóne si pripísal druhý triumf v pretekoch UCI World Tour, uspel už aj na etapáku Okolo SAE.Preteky sa zmenili v duel Pogačara a Pidcocka 80 km pred cieľom v najdlhšom stúpaní na trase, 11,5 km dlhom výstupe na Monte Sante Marie. Práve na tomto mieste pred rokom Slovinec zaskočil všetkých súperov a odštartoval sólojazdu za víťazstvom. Brit sa tentokrát na to pripravil a nastúpil ako prvý. Pogačar útok zachytil, no vedel, že bude musieť vymyslieť inú taktiku, aby zvíťazil. Jeho plány narušil pád v klesaní zhruba 50 km pred cieľom. Napriek výrazným odreninám sa však dokázal spamätať a súpera definitívne zlomil v stúpaní na jednom z úsekov na bielom štrku, ktorý je pre preteky charakteristický. "Záver som si naozaj užil, keď však adrenalín vyprchal, už cítim tú bolesť. Priznám sa, po páde som mal obavy. Netušil som, ako na tom som, musel som vymeniť bicykel. Som rád, že som to dotiahol do víťazného konca," tešil sa v cieli Pogačar.