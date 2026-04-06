< sekcia Šport
Pogačarovi či Evenepoelovi hrozia sankcie za prejazd na červenú
Pravidlá Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) hovoria, že ak svieti červená, jazdci musia na železničnom priecestí zastaviť.
Autor TASR
Oudenaarde 6. apríla (TASR) - Víťaz monumentálnej klasiky Okolo Flámska Tadej Pogačar a tretí muž poradia Remco Evenepoel patria medzi cyklistov, ktorým po nedeľných pretekoch hrozia dodatočné sankcie. Dôvodom je prejazd cez železničné priecestie na červenú.
K incidentu došlo vo Wichelene po približne 65 kilometroch z celkovej 278-kilometrovej trasy. Preteky na niekoľko minút neutralizovali, keďže približne polovica pelotónu zostala stáť pred spustenými závorami. Asi 30 jazdcov z čelnej skupiny pokračovalo ďalej, medzi nimi aj Pogačar a Evenepoel.
Podľa medializovaných informácií chce prokuratúra vo Východnom Flámsku pretekárov z tejto skupiny identifikovať a uložiť im tresty. Hroziť im môže najmenej osemdňový dištanc či pokuta od 400 do 5000 eur, pričom v krajnom prípade by mohlo dôjsť aj k dodatočnej diskvalifikácii.
Pravidlá Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) hovoria, že ak svieti červená, jazdci musia na železničnom priecestí zastaviť. „Nebolo to pekné. Išli sme a zrazu traja chlapi vyskočili do stredu cesty a začali na nás mávať, aby sme zastavili. Ako môžete zastaviť za jednu sekundu? Myslím, že tomu mohli zabrániť tým, že by nás zastavili skôr, nie? Nie 10 metrov pred priecestím. Premýšľal som, že sú to možno nejakí protestujúci, alebo že sa deje niečo šialené,“ opísal situáciu Pogačar podľa DPA.
K incidentu došlo vo Wichelene po približne 65 kilometroch z celkovej 278-kilometrovej trasy. Preteky na niekoľko minút neutralizovali, keďže približne polovica pelotónu zostala stáť pred spustenými závorami. Asi 30 jazdcov z čelnej skupiny pokračovalo ďalej, medzi nimi aj Pogačar a Evenepoel.
Podľa medializovaných informácií chce prokuratúra vo Východnom Flámsku pretekárov z tejto skupiny identifikovať a uložiť im tresty. Hroziť im môže najmenej osemdňový dištanc či pokuta od 400 do 5000 eur, pričom v krajnom prípade by mohlo dôjsť aj k dodatočnej diskvalifikácii.
Pravidlá Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) hovoria, že ak svieti červená, jazdci musia na železničnom priecestí zastaviť. „Nebolo to pekné. Išli sme a zrazu traja chlapi vyskočili do stredu cesty a začali na nás mávať, aby sme zastavili. Ako môžete zastaviť za jednu sekundu? Myslím, že tomu mohli zabrániť tým, že by nás zastavili skôr, nie? Nie 10 metrov pred priecestím. Premýšľal som, že sú to možno nejakí protestujúci, alebo že sa deje niečo šialené,“ opísal situáciu Pogačar podľa DPA.