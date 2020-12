Pogba chce zostať v Manchestri, za klub ostáva bojovať

Londýn 13. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba vyhlásil, že je aj naďalej plne oddaný Manchestru United. Jeho agent Mino Raiola pritom len pred pár dňami uviedol, že dvadsaťsedemročný stredopoliar je na Old Trafford nešťastný a z anglického klubu chce odísť už v zimnom prestupovom období.



"Vždy som bojoval a vždy budem bojovať za Manchester United, mojich spoluhráčov a našich fanúšikov. Budúcnosť je ďaleko, dnešok je to, na čom záleží a ja som zapojený na 1000%. Medzi mnou a klubom bolo všetko vždy jasné a to sa nikdy nezmení," napísal na sociálnu sieť po sobotňajšom zápase, v ktorom United remizoval s mestským rivalom City 0:0.



Pogba odohral celé stretnutie, no v utorok začal len z lavičky pri vypadnutí United z Ligy majstrov s Lipskom 2:3. Deň pred zápasom vyhlásil jeho agent pre denník Tuttosport, že jeho klient potrebuje zmenu tímu: "Paul je nešťastný a potrebuje zmenu. Má ešte rok a pol platný kontrakt, ale myslím, že pre obe strany by bolo najlepšie, ak by odišiel už teraz v zime."



Pogba prišiel na Old Trafford z Juventusu Turín v roku 2016 za vtedy rekordnú sumu 89 miliónov libier. Za "červených diablov" nastúpil celkovo v 177 zápasoch a strelil 34 gólov. Jeho kontrakt vyprší v lete 2022.