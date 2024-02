Pogba dostal štvorročný dištanc za pozitívny dopingový test

Turín 29. februára (TASR) - Taliansky antidopingový tribunál udelil vo štvrtok štvorročný zákaz činnosti francúzskemu futbalistovi Paulovi Pogbovi. Tridsaťročný stredopoliar Juventusu Turín dostal trest po tom, čo mal minulý rok pozitívny dopingový test na testosterón. Ide o maximálny trest, aký mohol hráč dostať. Informovala o tom agentúra AFP.



Pogbovi našli zvýšenú hladinu počas náhodnej kontroly 20. augusta po ligovom zápase na ihrisku Udinese. Francúz sedel v inkriminovanom stretnutí na lavičke Juventusu, ktorý vyhral v Udine 3:0. V ďalších dvoch dueloch Serie A proti Bologni a Empoli už zasiahol do hry ako striedajúci hráč. S okamžitou platnosťou mu vtedy zastavili činnosť. V októbri sa dozvedel, že aj analýza jeho B-vzorky priniesla rovnaký výsledok.



Francúz sa rozhodol neuzavrieť dohodu s talianskou antidopingovou agentúrou, a tak sa prípadom zaoberal antidopingový súd krajiny. Rozsudok by mohol ukončiť Pogbovu kariéru, keďže budúci mesiac bude mať 31 rokov. Štvorročné zákazy činnosti sú podľa Svetového antidopingového kódexu štandardné, ale môžu byť znížené v prípadoch, keď športovec dokáže, že jeho doping nebol úmyselný. Jeho zástupcovia uviedli, že testosterón pochádzal z potravinového doplnku, ktorý mu predpísal lekár, s ktorým sa radil v Spojených štátoch.



Pogba sa vrátil do Juventusu z Manchestru United v roku 2022, ale zápasil so zraneniami a v minulej sezóne odohral za mužstvo len šesť zápasov v Serii A a dva v tomto ročníku. S Juventusom podpísal štvorročný kontrakt do leta 2026, no v jeho drese nenastúpi, keďže nebude môcť hrať minimálne do roku 2028. Po uplynutí trestu bude mať 35 rokov.



Na MS v Rusku (2018) bol kľúčovým členom tímu Francúzska a pomohol mu získať titul, keď vo finále proti Chorvátsku (4:2) strelil gól.