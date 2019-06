Pogba naznačil odchod z Manchestru United

Dvadsaťšesťročný úradujúci majster sveta vyhlásil, že očakáva novú výzvu.

Tokio 16. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba sa pripravuje na odchod z Manchestru United po troch sezónach. Naznačil to počas verejného vystúpenia v Tokiu v čase, keď sa špekuluje o jeho prestupe do Realu Madrid alebo návrate do Juventusu Turín, kde už pôsobil v rokoch 2012 až 2016.



Dvadsaťšesťročný úradujúci majster sveta vyhlásil, že očakáva novú výzvu. "V Manchestri som prežil skvelé tri roky. Ale myslím si, že nastal dobrý čas, aby som vyskúšal niečo iné," povedal Pogba pre agentúru AP. Tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane netají svoj obdiv k futbalovým kvalitám stredopoliara, ktorý prišiel do Manchestru za vtedajšiu rekordnú čiastku 89 miliónov libier.