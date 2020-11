Pogba nie je spokojný v Manchestri United, tvrdí Deschamps

Manchester 10. novembra (TASR) - Paul Pogba nemôže byť spokojný so svojou situáciou v Manchestri United, myslí si tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps.



Narážal tak na fakt, že dvadsaťsedemročný stredopoliar síce nastúpil v prebiehajúcej sezóne za "červených diablov" v jedenástich dueloch, no len päťkrát bol v základnej zostave. "V klube nemôže byť spokojný s jeho hracím časom ani s postavením. Neprežíva najlepšie obdobie, má za sebou sériu zranení a Covid-19, ktorý ho silno zasiahol. Musí nájsť svoj rytmus. Pre mňa to však nie je problém. Ak sa hráč necíti dobre v klube, je šťastný, keď môže hrať v národnom tíme. Povie mi o svojich pocitoch a keďže ho veľmi dobre poznám, pôjde to pozitívnym smerom," citovala Deschampsa televízia BBC.



Francúzsko čaká počas novembrovej reprezentačnej prestávky prípravný duel s Fínskom a súboje Ligy národov v Portugalsku a so Švédskom.