Pogba pripravený po dopingovom treste nastúpiť, Pocognoli: Má kvality
Pogba si mal pôvodne odpykať štvorročný trest za pozitívnu vzorku na dehydroepiandrosterón, ale Športový arbitrážny súd (CAS) zredukoval jeho stopku na 19 mesiacov.
Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba je pripravený na súťažný návrat po odpykaní si 19-mesačného trestu za doping. Tridsaťdvaročný stredopoliar figuruje v zápasovej nominácii AS Monaco na sobotný duel francúzskej Ligue 1 na ihrisku Rennes.
Pogba si mal pôvodne odpykať štvorročný trest za pozitívnu vzorku na dehydroepiandrosterón, ale Športový arbitrážny súd (CAS) zredukoval jeho stopku na 19 mesiacov. Predtým už bol nachystaný na duel s Lens, ale návrat pribrzdilo zranenie členka.
„Pokúsime sa mu pomôcť naplniť jeho plný potenciál, aby z toho ťažil aj tím. Má kvality na to, aby sa adaptoval na to, čo od neho v strede poľa chceme. Nestratil svoje vnímanie hry alebo techniku. Prinesie nám skúsenosti a líderstvo nielen na trávniku, ale aj mimo neho,“ cituje BBC trénera Monaca Sebastiena Pocognoliho.
Pogba podpísal v Monacu dvojročný kontrakt, naposledy sa predstavil v súťažnom zápase v septembri 2023 ešte ako hráč Juventusu Turín. V prípade, že zasiahne do duelu s Rennes, tak si pripíše v Ligue 1 vôbec prvý štart.
