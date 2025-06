Pogba sa dohodol na dvojročnej zmluve s AS Monaco

Monako 28. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba sa bude snažiť opäť naštartovať svoju kariéru v AS Monaco. S účastníkom francúzskej Ligue 1 sa dohodol na dvojročnom kontrakte, klub o tom informoval v sobotu na oficiálnej webovej stránke.



Stredopoliar sa na ihriská vráti po takmer dvojročnej pauze, počas ktorej si odpykával trest za doping. Pozitívnu vzorku mal Pogba po otváracom dueli Serie A v sezóne 2023/2024, v drese Juventusu Turín nastúpil pri výhre 3:0 nad Udinese. Pre porušenie pravidiel nemal pôvodne hrať až štyri roky, Športový arbitrážny súd mu trest napokon znížil na 18 mesiacov.



Okrem dopingu mal majster sveta z roku 2018 problémy aj s početnými zraneniami, bol aj obeťou vydierania. Súd uznal jeho brata Mathiasa vinným za účasť na vymáhaní 13 miliónov eur od svojho súrodenca pred tromi rokmi. „Som odhodlaný byť opäť na ihrisku. Som pripravený mentálne i fyzicky, je to len otázka času,“ povedal Pogba pred týždňom v rozhovore pre francúzsku televíziu.



Tridsaťdvaročný Francúz začínal aj v akadémii Le Havre, do zápasu Ligue 1 však doposiaľ nenastúpil. Jeho kariéra je spätá predovšetkým s Manchestrom United a Juventusom Turín. V drese nového zamestnávateľa si zahrá aj v Lige majstrov, „kniežatá“ obsadili v uplynulom ročníku 3. miesto.