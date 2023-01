Pogba sa v nedeľu proti Monze vráti do kádra Juventusu

Turín 28. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba môže nastúpiť za Juventus Turín už v nedeľňajšom zápase Serie A proti Monze. Tréner Massimiliano Allegri v sobotu oznámil, že dvadsaťdeväťročný stredopoliar si doliečil dlhodobé zranenie kolena.



Pogba prišiel do Turína vlani v lete z Manchestru United, no ešte zaň neodohral ani jeden zápas, keďže si v júli poranil meniskus na pravom kolene a prišiel aj o MS v Katare. Okrem neho sa na zápasovú súpisku vráti aj srbský útočník Dušan Vlahovič, ktorý mal problémy so slabinami.



"Cítia sa dobre, Vlahovič je v trochu lepšej kondícii ako Pogba, no Paul spravil v uplynulých dňoch veľký progres," uviedol Allegri s tým, že Pogba odohrá maximálne polhodinu. Informovala agentúra AFP.