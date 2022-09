Pogbovho brata zadržali a obvinili z vydierania

Paríž 18. septembra (TASR) - Mathiasa Pogbu zadržali a obvinili z údajného vydierania svojho brata, francúzskeho futbalového reprezentanta Paula Pogbu.



Vyšetrovanie otvorili už koncom augusta, pričom stredopoliara Juventusu mali okrem brata vydierať aj priatelia z detstva. Pogba im vyplatil 100.000 eur, no dokopy mali požadovať až trinásť miliónov. K transakcii prišlo v apríli po tom, ako ho v parížskom byte ohrozoval maskovaný muž so zbraňou. Incident sa nedávno medializoval, keď Mathias Pogba zverejnil video, v ktorom sa vyhráža zverejnením kontroverzných informácií o hráčovi a jeho agentovi Rafaelovi Pimentovi.



Tridsaťdvaročný Mathias Pogba odmietol obvinenia, že sa podieľal na vydieraní svojho brata, no francúzske orgány ho v sobotu zadržali a obvinili spolu s ďalšími štyrmi osobami. Správu priniesla agentúra dpa.