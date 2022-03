Pogbovi sa počas zápasu Ligy majstrov vlámali do domu

Manchester 17. marca (TASR) - Francúzskemu futbalistovi Paulovi Pogbovi sa v závere utorňajšieho zápasu Ligy majstrov medzi Manchestrom United a Atleticom Madrid vlámali do domu. Stredopoliar anglického tímu na twitteri uviedol, že jeho deti v tom čase spali v spálni. Pogba ponúkol odmenu za poskytnutie akýchkoľvek informácií o celej udalosti.



"Vlámači sa zdržali v našom dome necelých päť minút, no za ten čas nám odcudzili niečo, čo je cennejšie ako všetky predmety - zobrali nám pocit bezpečia," citovala slová Pogbu agentúra AP. Jeho manželka bola priamo na štadióne Old Trafford. Manchester po domácej prehre 0:1 v osemfinálovej odvete vypadol z najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, keďže v Madride iba remizoval 1:1.