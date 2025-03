Pogbovi vypršal trest za doping, môže sa vrátiť na súťažné trávniky

Paríž 11. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba sa môže od utorka vrátiť na súťažné trávniky. Tridsaťjedenročnému stredopoliarovi vypršal 18-mesačný trest za doping. Podľa talianskych médií by majster sveta z roku 2018, mohol nasledovať Lionela Messiho do Interu Miami alebo do saudskoarabského klubu Aš-Šabáb. Jeho cieľom je zahrať si v drese národného tímu na MS 2026.



Pogba mal pozitívny test po úvodnom zápase sezóny 2023/2024 v talianskej Serii A, v ktorom Juventus zdolal Udinese 3:0. Pôvodne dostal štvorročný dištanc, ktorý neskôr Športový arbitrážny súd (CAS) skrátil na 18 mesiacov, pretože podľa expertov nešlo o úmyselný doping.



Francúz mal v Juventuse zmluvu do roku 2026, ale turínsky klub s ním vlani v novembri rozviazal kontrakt. V drese "starej dámy" pôsobil v rokoch 2012 až 2016, potom strávil šesť sezón v Manchestri United, kam prestúpil za vtedy rekordných 105 miliónov eur. Po návrate do Turína odohral v prvej sezóne pre zranenie len 10 súťažných zápasov a v nasledujúcom ročníku stihol nastúpiť len v dvoch dueloch.



"Konečne môžem obrátiť list za týmto mimoriadne bolestivým obdobím. Tento záver je pre všetkých príležitosťou sústrediť sa na budúcnosť,“ povedal Pogba po skončení súdneho procesu v decembri minulého roka. Informovala o tom agentúra AFP.