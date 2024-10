Pohánková je víťazkou dvojhry na J&T Banka Slovak Open

dvojhra - finále:



Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Renáta JAMRICHOVÁ (SR) 2:6, 6:4, 6:2



Bratislava 13. októbra (TASR) - Iba 15-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open. Vo finále zdolala svoju krajanku Renátu Jamrichovú 2:6, 6:4, 6:2 a dosiahla životný úspech. Pre Pohánkovú to bol iba tretí turnaj na ženskom okruhu ITF. Z bratislavského NTC si odnáša prémiu 9142 USD pred zdanením a 75 bodov do svetového rebríčka WTA.Jamrichová na začiatku duelu proti Pohánkovej potvrdzovala úlohu favoritky. V druhom geme prelomila podanie krajanky a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Jamrichová kvalitne podávala, z forhendu dokázala súperku zatlačiť do defenzívy a vo výmenách robila menej nevynútených chýb. V šiestom geme opäť zobrala Pohánkovej servis a prvý set sa stal jasne jej korisťou.V druhom dejstve sa Pohánková prezentovala odvážnou hrou okorenenou víťaznými údermi a s Jamrichovou držala krok. Za stavu 4:4 ju brejkla a v ďalšom geme premenila hneď prvý setbal. Pohánková mala navrch aj v rozhodujúcom dejstve, dvakrát získala Jamrichovej podanie a v ôsmom geme premenila vďaka esu hneď prvý mečbal. Pohánková predviedla v Bratislave spanilú jazdu. V semifinále vyradila najvyššie nasadenú Francúzku Oceane Dodinovú, ktorá figuruje v elitnej svetovej stovke." uviedla Pohánková v slávnostnom príhovore.Nad Jamrichovej účasťou vo finále visel otáznik pre zdravotné problémy.