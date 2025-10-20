< sekcia Šport
Pohánková na ITF Finals nastúpi proti Klugmanovej, Kovačkovej a Čang
Na podujatie v Čcheng-tu sa kvalifikovalo osem najlepších juniorov a junioriek na základe získaných bodov do rebríčka ITF za uplynulých dvanásť mesiacov.
Autor TASR
Čcheng-tu 20. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková spoznala svoje súperky na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu (22. až 26. októbra). V B-skupine si zmeria sily s Britkou Hannah Klugmanovou, Češkou Janou Kovačkovou a Číňankou Žuej-en Čang.
Na podujatie v Čcheng-tu sa kvalifikovalo osem najlepších juniorov a junioriek na základe získaných bodov do rebríčka ITF za uplynulých dvanásť mesiacov. Pohánkovej patrí v aktuálnom vydaní piata pozícia so ziskom 2399,75 bodu.
Slovenská tenistka bude v skupine čeliť súčasnej svetovej dvojke Hannah Klugmanovej, Češka Jana Kovačková figuruje v rebríčku na 11. pozícii a Číňanka Žuej-en Čang je na 18. priečke. Do semifinále postúpia dva najlepšie hráčky, víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23-tisíc amerických dolárov.
Šestnásťročná Pohánková dokázala v tomto roku vyhrať juniorský Wimbledon a aj na ďalších grandslamových podujatiach sa dostala medzi najlepšie juniorky. Na Australian Open si zahrala semifinále a na US Open bola vo štvrťfinále. Na októbrovom J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave sa prebojovala do finále a aktuálne figuruje v nominácii Slovenska na na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.
Na podujatie v Čcheng-tu sa kvalifikovalo osem najlepších juniorov a junioriek na základe získaných bodov do rebríčka ITF za uplynulých dvanásť mesiacov. Pohánkovej patrí v aktuálnom vydaní piata pozícia so ziskom 2399,75 bodu.
Slovenská tenistka bude v skupine čeliť súčasnej svetovej dvojke Hannah Klugmanovej, Češka Jana Kovačková figuruje v rebríčku na 11. pozícii a Číňanka Žuej-en Čang je na 18. priečke. Do semifinále postúpia dva najlepšie hráčky, víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23-tisíc amerických dolárov.
Šestnásťročná Pohánková dokázala v tomto roku vyhrať juniorský Wimbledon a aj na ďalších grandslamových podujatiach sa dostala medzi najlepšie juniorky. Na Australian Open si zahrala semifinále a na US Open bola vo štvrťfinále. Na októbrovom J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave sa prebojovala do finále a aktuálne figuruje v nominácii Slovenska na na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.