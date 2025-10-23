Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohánková na ITF Junior Finals zvíťazila aj v druhom zápase

Na snímke tenistka Mia Pohánková (SVK). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sedemnásťročná slovenská tenistka sa v skupine ešte stretne s Češkou Janou Kovačkovou, ktorá figuruje v renkingu na 11. pozícii.

Autor TASR
Čcheng-tu 23. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková zvíťazila aj vo svojom druhom zápase na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu. Po triumfe v B-skupine nad domácou Žuej-en Čang zdolala v noci na štvrtok dvojku „pavúka“ Britku Hannah Klugmanovú 6:3, 6:4 a priblížila sa k postupu do semifinále.

Sedemnásťročná slovenská tenistka sa v skupine ešte stretne s Češkou Janou Kovačkovou, ktorá figuruje v renkingu na 11. pozícii. Do semifinále postúpia z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23.000 amerických dolárov.



ITF World Tour Junior Finals (Čcheng-tu)

B-skupina:

Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Hannah Klugmanová 6:3, 6:4
