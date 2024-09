Pohánková neuspela v 1. kole juniorskej štvorhry na US Open

juniorky - štvorhra - 1. kolo:



Jeline Vandrommeová, Iva Ivanovová (Belg./Bulh.-1) - Mia POHÁNKOVÁ, Olivia Carneirová (SR/Braz.) 6:3, 7:5

New York 3. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková nepostúpila do 2. kola juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. S Brazílčankou Oliviou Carneirovou prehrali v úvodnom kole s najvyššie nasadeným belgicko-bulharským párom Jeline Vandrommeová, Iva Ivanovová 3:6, 5:7.Pohánková na záverečnom podujatí veľkej štvorky ešte pokračuje v dvojhre, keď postúpila do 2. kola. V ďalšej fáze turnaja ju čaká štvrtá nasadená Srbka Teodora Kostovičová.