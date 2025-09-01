Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohánková postúpila do 2. kola juniorskej dvojhry na US Open

Na snímke slovenská tenistka Mia Pohánková. Foto: TASR- Jakub Kotian

Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila nad Britkou Allegrou Korpanec Daviesovou 6:0 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Bella Payneová.

Autor TASR
New York 1. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila nad Britkou Allegrou Korpanec Daviesovou 6:0 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Bella Payneová.

juniorky - dvojhra - 1. kolo:

Mia POHÁNKOVÁ (SR-4) - Allegra Korpanec Daviesová (V. Brit.) 6:0 a 6:4
