< sekcia Šport
Pohánková postúpila do 2. kola juniorskej dvojhry na US Open
Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila nad Britkou Allegrou Korpanec Daviesovou 6:0 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Bella Payneová.
Autor TASR
New York 1. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila nad Britkou Allegrou Korpanec Daviesovou 6:0 a 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Američanka Bella Payneová.
juniorky - dvojhra - 1. kolo:
Mia POHÁNKOVÁ (SR-4) - Allegra Korpanec Daviesová (V. Brit.) 6:0 a 6:4
Mia POHÁNKOVÁ (SR-4) - Allegra Korpanec Daviesová (V. Brit.) 6:0 a 6:4