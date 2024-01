Pohánková postúpila do finále na turnaji Slovak Junior Indoor

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do finále dvojhry na medzinárodnom juniorskom turnaji ITF J200 Slovak Junior Indoor 2024. V semifinále zvíťazila nad Poľkou Naďou Kulbiejovou za 105 minút 6:3, 7:5 a na podujatí stále nestratila ani set. V súboji o titul nastúpi v nedeľu dopoludnia na centrálnom dvorci bratislavského NTC proti sedmičke "pavúka" Laime Vladsonovej z Litvy, ktorá si v druhom semifinálovom dueli poradila so Soňou Depešovou hladko 6:1, 6:2.



"Je to môj prvý turnaj v sezóne, zatiaľ ide všetko podľa plánu," uviedla Pohánková pre webstránku Slovenského tenisového zväzu (STZ). "Semifinále bolo zatiaľ najťažšie, súperka hrala veľmi dobre, mala nepríjemný servis. Tak ako vo všetkých zápasoch, aj dnes som sa snažila koncentrovať na každú loptičku, išla som do toho s veľkým nasadením. Som rada, že mi to zatiaľ vychádza. Pri mečbaloch v desiatom geme som trošku znervóznela. Bolo to asi aj tým, že súperka hrala naozaj kvalitne a razantne. Keď som ich nepremenila, dosť som sa na seba naštvala. Podarilo sa mi však ukľudniť a ukončiť zápas bez toho, aby sme museli ísť do tajbrejku."



Pätnásťročná tenistka nastúpi v súboji o titul proti Litovčanke Vladsonovej, ktorá na ceste do finále vyradila už tri Slovenky - Tamaru Šramkovú, Natáliu Kročkovú aj Soňu Depešovú. "Súperku som videla hrať vlani na majstrovstvách Európy. Je odo mňa o rok staršia, očakávam podobný zápas ako v semifinále. Uvidíme, ako mi to pôjde, všetko je vo hviezdach. Určite však chcem zabojovať o víťazstvo, urobím pre to všetko," dodala zverenka trénera Róberta Gašparetza.