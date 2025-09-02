Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pohánková postúpila do osemfinále juniorskej dvojhry, Šupová vypadla

Na snímke grandslamová víťazka v juniorskej dvojhre vo Wimbledone Mia Pohánková pózuje s trofejou počas tlačovej konferencie Slovenského tenisového zväzu (STZ) 14. júla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila v 2. kole nad Američankou Bellou Payneovou 6:1, 6:4.

New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do osemfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila v 2. kole nad Američankou Bellou Payneovou 6:1, 6:4. Nedarilo sa Pohánkovej krajanke Kali Šupovej, ktorá prehrala s ďalšom domácou hráčkou Welles Newmanovou 6:4, 2:6, 3:6. .
