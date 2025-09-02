< sekcia Šport
Pohánková postúpila do osemfinále juniorskej dvojhry, Šupová vypadla
Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila v 2. kole nad Američankou Bellou Payneovou 6:1, 6:4.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do osemfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila v 2. kole nad Američankou Bellou Payneovou 6:1, 6:4. Nedarilo sa Pohánkovej krajanke Kali Šupovej, ktorá prehrala s ďalšom domácou hráčkou Welles Newmanovou 6:4, 2:6, 3:6. .