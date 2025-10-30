< sekcia Šport
Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Chennai
V súboji o postup medzi štyri najlepšie hráčky ju čaká turnajová štvorka Janice Tjenová z Indonézie, ktorá si poradila s Češkou Lindou Fruhvirtov
Autor TASR
Chennai 30. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Mia Pohánková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v indickom Chennai. V druhom kole vyradila deviatu nasadenú hráčku Diane Parryovú z Francúzska v dvoch setoch 6:3, 6:4. V súboji o postup medzi štyri najlepšie hráčky ju čaká turnajová štvorka Janice Tjenová z Indonézie, ktorá si poradila s Češkou Lindou Fruhvirtovou.
Pohánková odletela do Indie po úspešnom vystúpení na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu, kde obsadila tretie miesto. Po podujatí v Chennai začne s prípravou na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej, ktorý je na programe 14.-16. novembra v argentínskej Cordobe.
dvojhra - 2. kolo:
Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Diane Parryová (Fr.-9) 6:3, 6:4
