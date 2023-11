Pohánková postúpila už do štvrťfinále na turnaji J&T Banka Slovak Open

dvojhra - 2. kolo:



Mia POHÁNKOVÁ (SR) - Stephanie Wagnerová (Nem.) 6:3, 5:7, 6:4





Bratislava 1. novembra (TASR) - Talentovaná slovenská tenistka Mia Pohánková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open v Bratislave. Pätnásťročná nádej zdolala v 2. kole v dueli dvoch kvalifikantiek Nemku Stephanie Wagnerovú po trojsetovom boji 6:3, 5:7, 6:4. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Wagnerovej krajanke Elle Seidelovej nasadenej ako číslo 7.Pohánková dokázala v NTC otočiť už tretí zápas, v treťom sete prehrávala 1:3.uviedla po zápase Pohánková.Pred začiatkom turnaja sa jej ani nesnívalo o tom, že by mohla postúpiť medzi elitnú osmičku: "